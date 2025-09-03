Mötesbokare / Junior Säljare Diversa Solutions AB
Mötesbokare / Junior Säljare - Diversa Solutions AB
Diversa Solutions AB växer snabbt och söker drivna mötesbokare och säljare till vårt team. Som mötesbokare/säljare blir du en nyckelperson i vår försäljningsorganisation, där du kontaktar företag i Sverige och bokar möten åt våra kunder. Rollen passar dig som är självgående, initiativtagande, energisk och vill utvecklas inom försäljning. Tidigare erfarenhet är inte krav - vi tränar dig från grunden. Vi söker dig som är resultatinriktad, orädd, gillar att ta initiativ och kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett växande företag som värdesätter nytänkande, full onboarding och daglig coachning, möjlighet att påverka arbetssätt och resultat, ett hungrigt team med högt tempo och energi samt provisionsbaserad ersättning utan tak. Garantilön erbjuds efter 1-2 månader baserat på prestation som extra trygghet.
Praktiskt: Plats: Kontor intill Korsvägen, Svenska Mässan, World Trade Center, Göteborg. Omfattning: Heltid eller deltid. Start: Så snart som möjligt. Schema: Måndag-fredag, möjlighet till övertid.
Ersättning och förmåner: Provisionsbaserad lön (modell presenteras under onboarding), garantilön efter 1-2 månader baserat på prestation, extra semesterdagar, förstärkt föräldrapenning och professionell utvecklingshjälp.
Utbildning och erfarenhet: Gymnasieutbildning (meriterande men inte krav), tidigare erfarenhet inom försäljning eller mötesbokning är meriterande men inget krav.
Skicka din ansökan till diversasolutionsab@gmail.com
. Vi hanterar ansökningar löpande, skicka in din ansökan redan idag! Jobbtyp: Heltid / Deltid, Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: Diversasolutionsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diversa Solutions AB
Mässans gata 10, 412 51 Göteborg (visa karta
412 51 GÖTEBORG Jobbnummer
