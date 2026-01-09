Mötesbokare B2B för Max Matthiessen
Jkrs Kundrelationer AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-09
Är du resultatorienterad, kommunikativ och vill jobba på en dynamisk arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, både hos oss samt vårt ägarbolag Max Matthiessen? Då kanske du är vår nya kollega!
JKRS genomgår en spännande tillväxtresa med liv- och sakförsäkringsförmedlaren Max Matthiessen som ny ägare. Vi har som ambition att under de kommande åren växa och skapa nya möjligheter för både bolaget och våra medarbetare.
JKRS har som affärsidé att hjälpa företag att komma i kontakt med nya kunder och skapa affärsmöjligheter. Vi erbjuder tjänster inom mötesbokning, där vi står för den initiala kontakten mellan våra uppdragsgivare och företag de önskar komma i kontakt med. Vi är 20 anställda och sitter i ljusa, fina lokaler i Alviks Strand, Stockholm.
Om rollen
Som mötesbokare arbetar du med att kontakta företag per telefon och boka kundmöten mellan beslutsfattare och finansiella rådgivare hos vårt ägarbolag Max Matthiessen. Under kundmötena ger Max Matthiessens representanter en presentation av företagets tjänster inom tjänstepension och försäkring.
Du arbetar mot uppsatta mål och fokus ligger på såväl resultat som kvalitet. Rollen innefattar en hög grad av personlig utveckling och det finns goda möjligheter till utveckling, både hos JKRS samt vårt ägarbolag Max Matthiessen.
Din profil
Vi söker dig som vill arbeta med försäljning B2B och trivs med att arbeta mot uppsatta mål.
Vi tror att du värdesätter goda utvecklingsmöjligheter, ett högt tempo och upplever den finansiella sektorn som ett intressant område.
Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning är meriterande men inte ett krav.
Detta erbjuder vi
En utvecklande arbetsroll
Goda utvecklingsmöjligheter, både hos JKRS och vårt ägarbolag Max Matthiessen
Fast lön med tillhörande provision
Tjänstepension
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: jobb@jkrs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jkrs Kundrelationer AB
167 51 BROMMA Jobbnummer
9676993