CE-Chaufför - Sommarvikariat - Eskilstuna
2026-05-26
Nu söker vi chaufförer med CE-behörighet i Eskilstuna. Vi söker dig som både har erfarenhet sedan tidigare eller är i början av din karriär, är du noggrann, självständig och vill vara med och göra samhället bättre? Då har du hamnat rätt.
Perioden för arbetet gäller från och med vecka 27 och pågår i 4 veckor till att börja med.
Chans till förlängning.
Om jobbet:
Tjänsten är en heltidstjänst med arbete dagtid. Du kommer att arbeta med distribution och leverera gods till butiker, återförsäljare och terminaler.
Du kommer under veckorna att ligga ute då längre körningar förekommer.
Vi söker dig som är redo att jobba heltid som CE-chaufför åt ett transportföretag. Som chaufför är det viktigt att du klarar av att köra fordonet på ett säkert och tryggt sätt. Du ska leverera med ett leende på läpparna och hålla ditt tidschema.
Du kommer att ha chansen att utvecklas och arbeta för ett företag som är ett utav de största i sin bransch.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Framföra fordonet på ett säkert sätt
Ansvara för godset i bilen
Leverera med ett leende på läpparna
Om dig:
Denna roll passar dig som har god körvana med CE-fordon. Du uppskattar ett högt arbetstempo, kan ta dig an olika uppgifter inom yrket och ha god kunskap inom logistik och transport. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Positiv och prestigelös
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Kunna tala och skriva svenska
Meriterande:
ADR 1.3
ADR Grund
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom distribution
Arbetstid:
10 h/arbetspass
Du varvar veckorna med att jobba 5 dagar för att sedan jobba 3 dagar.
Du ligger ute under veckorna och kommer därför att sova i bilen.
Lön enligt kollektivavtal. God ersättning.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
https://www.simplexbemanning.se/
632 23 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9929681