Projektledare programövergripande strategisk planering
Om företaget och projektet
Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering, byggande, drift och underhåll av statlig infrastruktur såsom vägar och järnvägar. Myndigheten arbetar för att skapa ett tillgängligt, säkert och hållbart transportsystem för hela Sverige.
Detta uppdrag är placerat inom Program Ostlänken, som avser byggandet av en cirka 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Programmet är organiserat i flera projektenheter samt stödfunktioner inom bland annat teknik, fastighet och miljö.
Om rollenTrafikverket söker en resurskonsult som projektledare programövergripande strategisk planering till Program Ostlänken.
I rollen kommer du i första hand att fungera som stöd till projektledare och projektchefer i strategiska planerings- och kontraktsfrågor. Uppdraget har en rådgivande karaktär och omfattar bland annat vägval kopplat till gränssnitt, produktionsplanering, uppföljning samt ekonomi- och kostnadsstyrning.
Uppdraget omfattar cirka 80-100 % av heltid och kan komma att justeras över tid. I uppdraget ingår även kunskapsöverföring till Trafikverkets anställda avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Roll och ansvarSom projektledare programövergripande strategisk planering kommer du bland annat att:
Bidra till att programmet når sina mål avseende omfattning, tid, kostnader och kvalitet
Säkerställa programmets framdrift och leveranser med hänsyn till mottagarens och övriga intressenters behov
Självständigt och tillsammans med andra lotsa projekt och programmets olika delar framåt i nödvändiga beslut
Ta fram beslutsunderlag
Klargöra projektens omfattning och förutsättningar
Säkerställa att projektaktiviteter samordnas
Integrera, samordna och kontrollera projektens interna och externa kontaktytor
Verka för att viktig information och erfarenheter tas om hand och delas mellan projekten
Du rapporterar till upphandlande enhetschef och samarbetar nära projektchefer inom programmet.
KompetenskravVi ser att du uppfyller samtliga nedanstående obligatoriska krav, vilket ska framgå tydligt i ditt CV:
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med byggteknisk inriktning inom samhällsbyggnad, alternativt annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som beställaren bedömer likvärdigt
Minst tio (10) års aktuell erfarenhet av projektledning för infrastrukturprojekt i byggskede
Minst fem (5) års aktuell erfarenhet av att stötta en beställarorganisation med kontrakts- och affärsfrågor i flertal olika entreprenadkontrakt
Minst två av kontrakten konsulten stöttat i ska vara entreprenader med en kontraktssumma om > 1 500 MSEK
Minst ett av kontrakten ska ha ersättningsformen löpande räkning och haft perioder med omsättning över 100 MSEK/månad
God förmåga att författa skriftliga rapporter och genomföra muntliga presentationer i interna och externa sammanhang
Goda kunskaper om relevanta standardavtal AB, ABT, ABK samt om AMA
Med "aktuell" erfarenhet avses:
10 av de senaste 15 åren för projektledning
5 av de senaste 10 åren för kontrakts- och affärsstöd
UppdragsinformationUppdragsperiod: Från kontraktets ikraftträdande till och med 2028-09-15
Förlängningsoption: 1 + 1 + 1 + 1 år
Omfattning: 80-100 %
Stationeringsort: Solna/Sundbyberg, Nyköping eller Norrköping
Närvaro: Som utgångspunkt arbete på projektkontor fem dagar per vecka, viss distans kan godkännas
Resor i tjänsten: Resor krävs, främst till projektkontor i Södertälje, Nyköping och Norrköping, cirka fyra gånger per månad
Trafikverket tillhandahåller dator och arbetsplats.
AnsökanSkicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om uppdraget, vänligen kontakta ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Solna strandväg 98
171 54 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trafikverket Kontakt
Anbudsansvarig
Mats Riede mats.riede@kraftsam.se Jobbnummer
9929687