Morgonpigg personlig assistent till Skärholmen
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
Hej!
Nu söker vi en morgonpigg person som är villig att hjälpa oss med våra morgon rutiner innan vi går till skolan. Vi är två pojkar som bor med vår mamma och har var sin egen assistent som hjälper oss hemma i lägenheten eller när vi är iväg på någon aktivitet.
För oss är det viktigt att du som assistent är positiv, lyhörd och har en förståelse för rollen som assistent där du behöver kunna sätta våra behov i fokus under arbetet. Vi värdesätter att du är ansvarstagande, noggrann, rökfri och trygg i dig själv samt gärna att du har erfarenhet av att jobba med barn eller ungdomar.
Vi söker någon morgonpigg person som kan hjälpa till på morgonen. Studerar du, ska börja studera eller söker bara något extra jobb är detta jobb perfekt för dig. Viktigt man kan arbeta alla pass, morgon, kväll och helger.
Passen är schemalagda 06.00-07.30 (ibland till kl. 8.00) på vardagar och du kommer få gå betald introduktion.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett deltidsjobb.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
