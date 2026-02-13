Montörer till Switchgear
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Gävle Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Gävle
2026-02-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Switchgear AB utvecklar och tillverkar låg- och mellanspänningsställverk. Vår verksamhet finns i Gävle, där vi ansvarar för hela kedjan - från första idén till färdig installation. Arbetet omfattar allt från anbudsarbete och tekniska lösningar till materialanskaffning, konstruktion, produktion, montering och slutlig driftsättning. Vi säkerställer hög kvalitet och levererar robusta lösningar med långsiktig driftsäkerhet. Våra ställverk bygger på beprövad teknik och används i allt från distributionsanläggningar till avancerade procesställverk inom tung industri. Hos oss möter du ett företag med lång erfarenhet, tekniskt kunnande och en kultur som präglas av samarbete, ansvar och utveckling. Vi växer stadigt och söker nu fler engagerade medarbetare.Arbetsuppgifter
Som ställverksmontör hos Switchgear blir du en viktig del av produktionen av lågspänningsställverk. Du arbetar i en ren och modern produktionsmiljö där du monterar, anpassar och bygger ställverk och ingående delar efter kundspecifika lösningar. Arbetet är varierande men med en tydlig bas, vilket gör att du får en bra kombination av struktur och utveckling i din vardag.
Arbetsuppgifter
• Montering av ställverkskassetter
• Mekaniskt och elektriskt montagearbete
• Kabeldragning och inkoppling av komponenter
• Kvalitetssäkring av utfört arbete enligt rutiner och ritningar
• Löpande samarbete med produktion, teknik och projektledningProfil
Vi söker dig som har hög arbetsmoral och en stark vilja att lära dig nya moment. Du har god förståelse för tekniska instruktioner och ritningar, och är van att arbeta med handverktyg och monteringsarbete. Tidigare erfarenhet eller utbildning inom el är meriterande men inget krav.
Som person är du noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetsfokus. Du är en pålitlig lagspelare som trivs i samarbete med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar kandidater till intervju under hela ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Dock senast den 2026-02-22. För frågor, kontakta tilda.jonsson@clwork.se
. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Jobbnummer
9742895