Montörer sökes till Väderstad AB
Om Väderstad Group
Väderstad Group utvecklar och tillverkar högpresterande lantbruksmaskiner för det moderna jordbruket. Företaget är familjeägt med huvudkontor i Väderstad och finns representerat i över 40 länder.
Här genomsyras hela verksamheten av ett tydligt kundfokus, från råmaterial till färdig maskin. Med innovation, kvalitet och respekt som grund skapas produkter i världsklass, som den världsrekordhållande Tempo-maskinen.
Om rollen
Du monterar både små och stora komponenter. Arbetet varierar beroende på avdelning men kräver alltid noggrannhet och tekniskt intresse. Som montör trivs du med praktiskt arbete och har gärna erfarenhet av montering eller tekniskt arbete, även från fritiden. Vi söker allt från erfarna montörer till mer juniora profiler.
2-skift:
Mån-tors: 05:54-15:06 / 15:00-23:36
Fre: 05:54-14:24 / (ledig kvällsskift)
Vi söker dig som
Är en lagspelare med högt engagemang
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Har tekniskt intresse och vilja att utvecklas
Bidrar till en positiv och trygg arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, tal och skriftKörkortskrav
Traverskort (kan erhållas inför start, bekostas av kandidaten)
Därför ska du välja Väderstad
Väderstad är ett företag som investerar, både i teknik och i människor. Här satsas det på modern maskinpark, som exempelvis den nya lackeringslinan, samtidigt som medarbetare får rätt förutsättningar genom utbildning, utrustning och utvecklingsmöjligheter.
Du blir en del av en verksamhet där ditt arbete faktiskt gör skillnad, varje komponent du är med och tillverkar bidrar till maskiner som används globalt för att producera mat.
Anställning & ansökan
I urvalsprocessen ingår bakgrundskontroll i belastningsregistret och ett arbetsprov där du som ansökande visar på ditt handlag. Tjänsten är en konsultlösning där du blir anställd på Skill men uthyrd som konsult hos Väderstad. Efter 6 månaders anställning hos Skill finns goda chanser till en tillsvidareanställning och slutmål att bli fastanställd hos Väderstad.
Annonsen avser både aktuella och framtida behov, vilket innebär att startdatum kan variera. Urval sker löpande, välkommen in med din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor, kontakta:
Malin Åkerblom - malin.akerblom@skill.se
Jesper Björklund - jesper.bjorklund@skill.se
Malin Gustafsson - malin.gustafsson@skill.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl eller telefon Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7582161-1951526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
