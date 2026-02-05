Montör till vår kund Mölnlycke
VÅRT ERBJUDANDE Trivs du i en praktisk och fartfylld arbetsmiljö där ditt arbete verkligen gör skillnad? Då kan det här vara jobbet för dig. Vi söker nu en montör till vår kund i Mölnlycke, där du får arbeta långsiktigt i en stabil verksamhet med möjlighet till anställning hos kund. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där nyfikenhet, ansvar och yrkesstolthet står i fokus.
Om tjänsten I rollen som montör arbetar du huvudsakligen vid en maskin som monterar hydraulslangar. Du ansvarar för att ladda och styra maskinen samt kontrollera kvaliteten på de färdiga detaljerna.
Arbetstid: dagtid
Tjänsten är långsiktig med ambition om anställning hos kund
Vi söker dig som
Har erfarenhet från industrimiljö eller liknande arbete
Har goda referenser
Behärskar svenska i tal och skrift
Har körkort och tillgång till bil (kollektivtrafik kan vara begränsad)
MERITERANDE
Erfarenhet av montering eller arbete som maskinoperatör
Teknisk utbildning på gymnasienivå
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som:
Är ansvarstagande och noggrann
Har ett öga för detaljer utan att tappa tempot
Gillar att samarbeta och bidra till en bra stämning i gruppen
Vill göra ett bra jobb och utvecklas över tid
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat." Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.Publiceringsdatum2026-02-05Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök genom att registrera dig och bifoga CV och personligt brev. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen med din ansökan - kanske är det just dig vi söker! Så ansöker du
