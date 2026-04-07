Montör till Sepson AB i Lidköping
Framtiden i Sverige AB / Montörsjobb / Lidköping Visa alla montörsjobb i Lidköping
2026-04-07
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt med avancerad teknik och vara en viktig del i tillverkningen av högkvalitativa vinschar? Som montör hos Sepson får du kombinera mekaniskt hantverk med teknisk problemlösning samtidigt som du blir en del av ett starkt och välkomnande team.
Om rollen
I rollen som montör på Sepson kommer du att montera och kvalitetssäkra avancerade vinschar för professionellt bruk. Arbetet innebär att du monterar mekaniska och tekniska komponenter utifrån givna ritningar och instruktioner samt genomför funktionstester kring el, hydraulik och mekanik. Du provkör utrustningen och säkerställer att funktionaliteten uppnår de krav som ställs. Rollen innefattar mycket mekaniskt och manuellt hantverk, där allt från smådelar till större mer komplexa system ska sättas samman. Du kommer även hantera och förflytta tunga produkter med truck samt packa produkter.Publiceringsdatum2026-04-07Profil
För att lyckas i rollen som montör på Sepson ser vi att du har en naturlig fallenhet för praktiskt och tekniskt arbete. Du trivs med att skruva och montera ihop komponenter och har erfarenhet av liknande roller. Du har en god teknisk förståelse och ett genuint teknikintresse och har kunskaper inom ritningsläsning. Vidare har du erfarenhet av truckkörning och talar svenska obehindrat. Som person är du flexibel, prestigelös och noggrann i ditt arbete. Du är praktiskt lagd och har ett genuint teknikintresse.
Skallkrav för tjänsten:
• Relevant mekanisk/teknisk erfarenhet
• Erfarenhet av truckkörning
• Kunskaper inom ritningsläsning
• Talar svenska obehindrat
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet som montör, underhållstekniker, reparatör
• Erfarenhet som teamleader
• Tidigare erfarenhet inom industriell montering
Om Sepson AB
Sepson AB är ett globalt teknikföretag med en stark närvaro på nischmarknader och erbjuder innovativa lösningar baserade på beprövad teknik. Med en slimmad och decentraliserad organisation upprätthåller Sepson nära partnerskap med externa leverantörer och levererar snabb och tillförlitlig kundsupport genom hög ingenjörskompetens och starka kundrelationer.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som montör, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som montör kommer du vara anställd av oss på Framtiden AB för att sedan ha mycket goda chanser till en anställning direkt hos Sepson.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Lidköping
Arbetstid: Mån-fre
Omfattning: Heltid, 07:00-16:00
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51791_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
531 01 LIDKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9838498