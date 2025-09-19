Montör till Nässjö kvällsskift
Som montör kommer du att arbeta i en modern produktionsmiljö med montering av olika komponenter och produkter. Arbetet sker i team och kräver att du är strukturerad, praktiskt lagd och har öga för detaljer.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Användning av handverktyg och ritningsläsning
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Start omgående.
Vem är du?
Erfarenhet av montering eller liknande arbete (meriterande)
Vana av att arbeta med handverktyg
God förståelse för ritningar och instruktioner
Positiv attityd och god samarbetsförmåga
Truckkort är ett plus, men inget krav
Om verksamheten
Ett varierande och utvecklande arbete i industrimiljö
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Anställning enligt kollektivavtal med schyssta villkor
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
