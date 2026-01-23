Montör till industribranschen
2026-01-23
Vi söker nu en engagerad och driven montör för kunds räkning. Har du erfarenhet av ritningsläsning och en bakgrund inom fordonsteknik? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I rollen som montör kommer du att arbeta med montering samt olika förberedande arbetsmoment. Arbetet är varierande och innefattar både enklare montage och mer manuella moment, vilket ställer krav på noggrannhet och kvalitet i utförandet. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med ditt team.
Arbetstiderna är flexibla och är förlagda mellan 05:45-15:30. Tjänsten tillträds omgående.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen ser vi att du är social, nyfiken och har en vilja att utvecklas. Du är inte rädd för att ta eget ansvar och tycker om att arbeta praktiskt.
Krav för tjänsten
• Utbildning inom fordonsteknik
• Erfarenhet av ritningsläsning
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
• Grundläggande kunskap inom fräs och svarv
• Erfarenhet av att läsa elscheman
• Tidigare arbete med liknande arbetsuppgifter
