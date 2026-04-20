Montör till Cold Cut Systems
Trivs du i verkstaden, gillar att skruva och vill vara med och bygga kompletta maskiner från grunden? Hos Cold Cut Systems får du en praktisk roll nära produkten, i ett mindre team där samarbete och kvalitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att Cold Cut Systems har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och Cold Cut Systems en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Cold Cut Systems har sedan 1997 varit ledare inom säkrare brandbekämpning. Genom deras innovativa skärsläckare, Cold Cut Cobra, kombinerar de säkerhet och effektivitet med en minskad miljöpåverkan. Cobra-metoden möjliggör släckning av bränder från en säkrare position utifrån och används idag globalt främst av räddningstjänster men även i industriella och marina sammanhang.
Med huvudkontor i Kungsbacka, dotterbolag i Storbritannien och ett nätverk av distributörer främst i Europa arbetar de kontinuerligt för att uppnå sin vision om en värld där brandbekämpning är säkrare, renare och mer effektiv.
Arbetsuppgifter
I rollen som montör arbetar du huvudsakligen i verkstaden med att bygga Cold Cut Systems maskiner. Arbetet är praktiskt och tekniskt, med fokus på mekanisk montering. Du arbetar med moduler som sedan sätts ihop till färdiga maskiner, ofta parallellt med kollegor som bygger andra delar av samma produkt.
Arbetet sker till stor del självständigt, men i nära samarbete med andra montörer och verkstadstekniker - särskilt vid tyngre moment. Rollen är intern och innebär i normalfallet inget kundarbete. För dig som på sikt vill utvecklas vidare finns möjlighet att växa mot exempelvis servicetekniker eller delta mer i utvecklingsprojekt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering av moduler och sammanbyggnad av kompletta maskiner
Mekaniskt montage av slangar, kopplingar och komponenter
Samarbete med verkstadstekniker kring produktion och förbättringar
Medverkan vid testkörning och färdigställande av produkter
Enklare elmontage kan förekomma
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av praktiskt mekaniskt arbete - professionellt eller som hobby
Vana vid att skruva och arbeta med montage
Flytande kunskaper i svenska i både i tal och skrift, förståelse för engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du tar egna initiativ, visar engagemang och är noggrann i det du gör. Samarbete är en naturlig del av vardagen, vilket innebär att du behöver vara ödmjuk och ha lätt för att arbeta tillsammans med andra. Du trivs i en praktisk roll där struktur, ordning och viljan att göra ett bra jobb är viktiga drivkrafter
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Kungsbacka Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7602148-1956212". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
