Montör sökes till Lindesberg
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lindesberg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lindesberg
2025-12-22
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Arboga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Är du trött på långa resor och vill hitta ett jobb som ger dig trygghet och utveckling - eller är du på väg tillbaka efter en paus och söker en arbetsplats med framtidstro?
Här får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett företag med lång erfarenhet, egna produkter och egen utvecklingsavdelning. Medan andra företag har skurit ned rampar vi upp med nya tjänster! Nu söker vi en erfaren montör till slutmonteringen där god arbetsmiljö och trivsel står i en klass för sig.Arbetsuppgifter
Här monterar du de egentillverkade komponenterna till en färdig produkt med manuella och drivna verktyg. Arbetet omfattar travers- och truckkörning samt emballering. Du blir en del av ett sammansvetsat team där du får stöd av erfarna kollegor under upplärningen. Arbetet sker på tvåskift med varierande uppgifter som kräver noggrannhet och ansvar. Det här uppdraget är tänkt att efter en inledande inhyrning leda till anställning hos vår kund.Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och goda kunskaper i svenska. Erfarenhet av montage från tidigare arbete, utbildning eller eget intresse är ett krav. Meriterande är truckkort, traverskort eller vana av truckkörning samt kunskaper i affärssystem som Pyramid eller Monitor. Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Du uppskattar en varierande vardag och klarar av att arbeta mot tighta deadlines när det behövs.
Om Industrisupport
Industrisupport är din partner i rekryteringsprocessen och hanterar alla frågor kring tjänsten. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Vår process kan inkludera test och bakgrundskontroller - för att säkerställa en rättvis och kvalitativ rekrytering. Genom dessa verktyg främjar vi mångfald och jämlikhet och hittar den kandidat med störst potential. Ansök redan idag och ta chansen att bli en del av Kundföretagets framgång! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2912". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9658973