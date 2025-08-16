Montör | Produktion | Skaraborg
Arbetsuppgifter och Ansvar
Som montör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att inkludera sammansättning av komponenter och produkter enligt givna instruktioner och ritningar. Du kommer att hantera verktyg och utrustning för att säkerställa korrekt montering och kvalitet. Det kan förekomma tunga lyft och jobbet kan ibland innebära att arbeta under tidspress. Vi ser gärna att du har erfarenhet utav användning och hantering utav specifika verktyg.
Din bakgrund
Nu söker vi dig som är en erfaren montör som söker nya utmaningar. Viktigt att du ska kunna arbeta självständigt men även samarbeta i team. Du är en teknisk person som vill arbeta med kroppen och klarar tyngre miljöer men även tar egna initiativ för att driva arbetet vidare.
Om arbetsplatsen
Kunderna vi samarbetar med är ledande i sin bransch. Arbetstiderna är främst förlagda på dagtid.
Ansökan
Vi använder oss av löpande urval, och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen att bli en del av vårt växande team!
