Montör med inriktning hydraulik - Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-09-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en tekniskt intresserad och noggrann hydraulikmontör till vår kund i Torslanda! Du kommer att arbeta med avancerad lastbilsmontering, där varje fordon skräddarsys utifrån kundens specifika behov. Monteringen omfattar hydraulik, el och mekanik och varje projekt kräver både teknisk förståelse och hög precision.
Rollen passar dig som gillar att arbeta praktiskt, har erfarenhet av hydrauliksystem och är trygg med att läsa tekniska ritningar och kopplingsscheman.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Montering och installation av hydrauliksystem på tunga fordon
• Inkoppling av hydraulkomponenter som ventiler, cylindrar, slangar, tankar och styrsystem
• Tolkning av hydraulikscheman och tekniska instruktioner
• Justering, testning och funktionskontroll av systemet före leverans
• Felsökning vid eventuella driftstörningar
• Dokumentation och kvalitetssäkring enligt rutiner
Plats: Torslanda
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag med möjlighet till övertag av kund
Arbetstid: Dagtid eller kvällstid
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som är noggran och tekniskt kunnig med ett startk intresse för hydraulik och fordon. Som person är du ansvarstagande och driver dina processer framåt. Som person bör du vara van vid att arbeta efter ritningar och instruktioner, och ha kunskap om avancerade montage med längre montagecykler.
Krav för tjänsten:
• Dokumenterad erfarenhet av hydraulikmontering inom fordon, industri eller maskin
• Förmåga att läsa och tolka hydraulikscheman och kopplingsunderlag
• Praktisk erfarenhet av felsökning och trycktest av hydraulsystem
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
• Utbildning eller certifikat inom hydraulik
• Erfarenhet av att arbeta med lastbilar, kranbilar eller entreprenadmaskiner
• Förståelse för enklare el (12/24V) eller styrsystem
• C-körkort, truckkort eller traverskort
Låter det här som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9504955