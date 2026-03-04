Montör/Maskinoperatör | Lernia | Falkenberg
2026-03-04
Är du en noggrann och händig person som söker nya utmaningar inom industribranschen? Hos vår kund i Falkenberg erbjuds du en spännande möjlighet att arbeta som montör i ett dynamiskt team, där din tekniska skicklighet och ditt engagemang kan göra skillnad. Ta chansen att utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som montör kommer du att ansvara för montering och installation av komponenter och system enligt våra kunders specifikationer. Du kommer att arbeta med att säkerställa kvalitet och funktionalitet genom noggranna kontroller och tester. Övervakning och drift av automatiserade produktions maskiner och robotceller för tillverkning och montering. I tjänsten ingår också att läsa och följa tekniska ritningar samt att samarbeta med andra teammedlemmar för att optimera produktionsprocessen. Din roll innebär att bidra till effektiv produktion och leverans av högkvalitativa produkter för vår kund.
Om digFormell kompetens
Vi söker en kvalificerad individ med en fullständig gymnasieutbildning, gärna med en teknisk inriktning, samt erfarenhet av arbete som montör eller maskinoperatör inom industrisektorn. Vi värdesätter en noggrann och strukturerad arbetsstil hos våra kandidater. Du ska också vara ansvarstagande som person och med detta menar vi att du tar ansvar för ditt arbete, och frågar om du känner dig osäker.
Meriterande
Det ses som meriterande om du har tidigare erfarenhet av montage eller har arbetat med kvalitetskontroll i tidigare tjänster. Vidare är det önskvärt att du har genomgått utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Karin Ludvigsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
