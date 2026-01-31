Montör / Chaufför IT-utrustning
2026-01-31
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Gillar du att jobba självständigt, drivs av att ge god service och vill vara en del av ett team där ditt arbete gör skillnad? Då kan du vara den vi söker!
Som Montör / Chaufför av IT-utrustning hos PreRep jobbar du i en kundnära roll där god service är av högsta vikt. Arbetet omfattas till största del av leverans, reparation och montering av IT-utrustning.
För denna roll behöver du inte tidigare kunskaper inom IT, även om det är meriterande. Du får det stöd du behöver för att lyckas i din roll och kickstarta din karriär i IT-branschen.
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar med mycket omväxling och problemlösning. För att lyckas i denna roll behöver du brinna för god service och vara lösningsorienterad.
För denna roll krävs körkort och goda kunskaper i Svenska och Engelska.
Vi söker dig som:
Är driven och lösningsorienterad
Kan jobba självständigt och under eget ansvar
Har en stark känsla för service och alltid sätter kunden i fokus
Har körkort, då tjänsten kräver resor till kunder
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Anställningen är på deltid vid behov, ca 50%
För att söka denna tjänst, maila CV och personligt brev till jobb@prerep.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@prerep.se Arbetsgivare PreRep AB
(org.nr 559347-8083)
851 08 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort.
Adam Jönsson adam@prerep.se Jobbnummer
