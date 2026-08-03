Montör
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Eskilstuna Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Eskilstuna
2026-08-03
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
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eller i hela Sverige
Om MiJob
MiJob är din expert inom rekrytering, bemanning och jobbcoachning. Vi strävar efter att revolutionera branschen genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar trygghet för både våra kunder och konsulter. Vårt mål är att leverera högkvalitativa tjänster som matchar rätt kompetens med rätt uppdrag, samtidigt som vi stödjer våra konsulter genom hela anställningsprocessen.
Våra värderingar
Trygghet – Vi skapar en trygg arbetsmiljö för våra kunder, konsulter och medarbetare genom noggrant utvalda processer och personlig uppföljning.
Stolthet – Vi är stolta över vårt arbete och strävar efter att våra medarbetare också ska känna sig stolta över att vara en del av MiJob.
Flexibilitet – Vårt arbetssätt är flexibelt och anpassas efter varje kunds unika behov och krav för att säkerställa bästa resultat.
Kompetens – Genom att noggrant matcha rätt person med rätt jobb och kund, säkerställer vi att alla parter får den expertis de behöver för att lyckas.
MiJob grundades 2021 med ambitionen att erbjuda innovativa och effektiva rekryterings-, bemannings- och jobbcoachningstjänster till företag och organisationer. Vårt engagemang för kvalitet och vår personliga touch gör oss till en pålitlig partner för alla dina bemannings- och rekryteringsbehov.
Välkommen till MiJob – vi hjälper dig att nå dina målVi söker nu dig som vill som arbeta med montering i Eskilstuna. I den här rollen kommer du att arbeta med olika typer av montering och kopplingsarbeten.
Det här är ett konsultuppdrag på heltid, till att börja med 6 månader visstid med goda chanser till anställning direkt hos kund. Start för uppdraget är omgående. Du kommer att vara anställd av MiJob men arbeta hos vårt kundföretag.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
• läsa och tyda ritningar
• arbeta med koppling av kablage
• Flertalet moment inom montering
Är du rätt person för jobbet?
Den här tjänsten passar dig som tycker att det är roligt att arbeta med teknik och elektronik. Du har en god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande samt noggrann.
Vi söker dig som:
• Är nyfiken och intresserad av tillverkande industri
• Har gymnasieexamen, gärna från teknikprogrammet, el- och energiprogrammet eller liknande, dock inget krav.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi ser också gärna att du är öppen för att vilja lära dig nya saker och samtidigt ha väldigt kul på jobbet.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vid frågor, tveka inte på att höra av dig!Felix@mijob.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403), https://www.mijob.se/
631 41 ESKILSTUNA Kontakt
Platschef
Felix Wall felix@mijob.se +46720770263 Jobbnummer
10018710