Montör
Vi söker nu en erfaren montör till en av våra kunder i Ronneby. Du som söker bör bo i närområdet då tjänsten är tänkt att gå över i anställning efter inhyrningsperioden.
Du kommer att arbeta med montage av stora och tunga konstruktioner enligt instruktioner och ritningar ute hos kund. Arbetet är fysiskt krävande och innebär hantering av material med hög vikt samt arbete i varierande och ibland krävande arbetsställningar. I arbetet ingår att utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att montage och detaljer uppfyller krav på kvalitet och säkerhet.
Du har god vana av montagearbete och är bekväm med att läsa och arbeta efter ritningar och instruktioner. Du har grundläggande kunskap i användning av verktyg och maskiner som förekommer i montagearbete.
Vi söker dig som är lösningsorienterad och kan lösa problem snabbt. Du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga, men har även förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är noggrann, ansvarstagande och tar ansvar för säkerheten på arbetsplatsen samt följer företagets riktlinjer och arbetsmiljöregler. Arbetet kan även innebära kundkontakt.
Start: Omgående/ enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av montage
• Vana vid ritningsläsning
• God vana av praktiskt och fysiskt arbete
• Grundläggande kunskap om verktyg och maskiner
• Vana vid att bemöta kunder på ett bra sätt
• God kommunikation i svenska och engelska skriftligt och muntligt
Meriterande:
• Körkort B
• Kompetens inom svetsning
• Erfarenhet av mekanik
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
