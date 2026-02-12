Montör
2026-02-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du arbeta praktiskt, strukturerat och vara en viktig del av en modern industriproduktion?
Vi söker nu montörer till flera av våra kunder i Jönköpingsområdet - väletablerade, globala företag med stabil verksamhet, hög kvalitet och långsiktigt fokus.
Om rollen
Som montör arbetar du med montering av komponenter och produkter enligt ritningar, instruktioner och kvalitetskrav. Arbetet sker ofta i team och kräver både noggrannhet och ansvarstagande. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på kund och produkt, men innefattar ofta:
Montering av mekaniska och/eller elektriska komponenter
Arbete enligt ritningar, instruktioner och standarder
Kvalitetskontroller av eget arbete
Användning av handverktyg och monteringsutrustning
Samarbete med kollegor inom produktion och kvalitet
Arbetet kan vara förlagt till dagtid eller skift, beroende på verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, har god arbetsmoral och trivs med att arbeta noggrant och metodiskt. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en god laganda.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av montering eller arbete inom industri/produktion
Är noggrann, kvalitetsmedveten och stresstålig
Har god finmotorik och gillar praktiskt arbete
Kan läsa och förstå instruktioner
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av industriell montering är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Att arbeta som konsult hos oss
Tjänsten innebär att du till en början blir visstidsanställd på 6 månader och om allt går som planerat fortsätter du antingen på OnePartnerGroup eller får en anställning hos kund. Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Anders Brolin på Anders.Brolin@onepartnergroup.se
eller Johan Gustavsson på Johan.Gustavsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
