Aimpoint AB är det företag som skapade och utvecklade rödpunktsiktet, vilket vi idag är världsledande leverantör av. Aimpoints sikten används på den civila jakt- och skyttemarknaden samt av polis och militär. Företaget har över 500 anställda och omsätter ca: 1,7 MDKR. Försäljningen i USA sker via vårt amerikanska dotterbolag, Aimpoint Inc.
Vårt huvudkontor ligger i Malmö och alla våra produkter är tillverkade i Sverige. Våra produktionsenheter finns i Malmö och Gällivare.
Aimpoint är ett företag inom Sandberg Development-koncernen. För mer information om företaget, besök gärna www.aimpoint.se
ÄR DU VÅR NYA MONTÖR/OPERATÖR?
Aimpoint är ett starkt växande företag med en spännande framtid där högsta kvalitet och miljömässiga hållbarhet står högt upp på vår agenda. En arbetsdag på Aimpoint kan ha högt tempo, kräva stor noggrannhet och tålamod med anledning av arbetsuppgifter som kräver precision eftersom monteringen innehåller små komponenter.
För att lyckas i rollerna hos oss behöver du ha följande egenskaper:
Noggrann och effektiv
God finmotorik och samarbetsförmåga
Sinne för detaljer
Lätt för att följa arbetsintrusktioner, processer och rutiner
Ordningsam och flexibel
Hög koncentrationsförmåga och tålamod
Som Operatör hos oss kommer du att jobba på vår nya automatiserade produktionslina.
Som Montör arbetar man i den manuella linan.
Övriga egenskaper vi värdesätter är förmågan att arbeta självständigt och i grupp, förmågan att ta initiativ och engagemang. Vi uppskattar en postiv feedback-kutur där vi kontinuerligt ger och tar emot återkoppling.
Vi söker dig som:
Fyllt 18 år
Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska
Kan ge oss ett utdrag från sitt belastningsregister
Att arbeta hos oss i rollen som Montör innebär att du först börjar som konsult genom ett bemanningsföretag. Vårt främsta mål är sedan att du ska erbjudas en anställning.
Våra samarbetspartners är idag:
Processbemanning, Student Consulting, Wikan Personal och Folcon. När du skickar in din ansökan godkänner du samtidigt tillåtelse att vidarebefodra den till bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen kommer att återkomma till dig med information om din ansökan och en eventuell fortsättning i processen.
Precis som oss, uppskattar du att ha kul på arbetsplatsen och ser möten med andra människor som både utmanande och stimulerande, där samarbetet med kollegor och kunder är en naturlig del av arbetet.
Har du frågor eller är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta:
P&C Sr Talent & Acquisition Specialist Joacim Larsson ,joacim.larsson@aimpoint.com
Då vi arbetar med löpande urval önskar vi ha din ansökan så snart som möjligt.
Aimpoint är en del av Sveriges försvarsindustri och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, krigsmaterial och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs alltid en bakgrundskontroll av kandidaten för alla typer utav tjänster i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aimpoint AB
(org.nr 556245-9999), http://aimpoint.se Kontakt
Joacim Larsson joacim.larsson@aimpoint.com +46709333755 Jobbnummer
9558012