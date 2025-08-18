Montör
Öckerö
Vill du jobba på ett varv med lång tradition och över 100 år av erfarenhet inom båtbyggande och reparation? På Ö-varvet, en del av Öckeröborgen, är vi stolta över att arbeta med allt från service och underhåll till reparationer och nyproduktion. Här får du vara med och jobba med allt från Försvarsmaktens båtar och fiskebåtar till Sjöräddningens nybyggda båtar.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi har flera tjänster att tillsätta, där arbetsuppgifterna och arbetsmiljön varierar beroende på avdelning. Vissa avdelningar jobbar utomhus vilket innebär en omväxlande arbetsdag med väder och natur som följeslagare. Andra avdelningar finns i produktionslokaler inomhus. Eftersom vi jobbar med båtar blir det trångt och ibland lite smutsigt - men det hör liksom till och gör jobbet lite mer spännande!
Som montör hos oss kan dina arbetsdagar innehålla allt från att montera rör, ventiler och teknisk utrustning till att lossa en propelleraxel eller byta en trälist i taket på en båt. Arbetet är varierat och du kan få prova på allt från svetsning till att anpassa moderna lösningar till äldre konstruktioner.
Är du nybörjare börjar du med att lära dig grunderna, som att kontrollera och felsöka olika delar av båten. Här jobbar vi ofta i par så att du får stöd och möjlighet att ställa frågor - allt för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas.
Har du erfarenhet får du mer avancerade uppdrag, som att serva och uppgradera teknisk utrustning eller genomföra ombyggnationer med skräddarsydda lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
-
Montering av interiör, rör, ventiler, skrov och andra komponenter
-
Felsökning och problemlösning på utrustning
-
Arbeta med antingen nyproduktion eller reparation och underhåll
-
Samarbeta med kollegor från olika yrkesområden för att driva projekt framåt
Vårt erbjudande
Hos oss på Ö-varvet blir du en del av en arbetsplats där gemenskapen är stark och ingen dag är den andra lik. Vi jobbar med både små och stora projekt och ser till att du har möjlighet att växa i takt med att dina kunskaper ökar.
Som en av våra medarbetare säger: "Det bästa med att jobba här är den familjära känslan och alla härliga kollegor. Det är en trygg arbetsplats där man får chans att utvecklas både som person och i sitt arbete."
Här samarbetar vi nära över avdelningsgränser, vilket ger både variation i arbetsdagen och nya möjligheter att lära och utvecklas.
Vi söker montörer med olika erfarenhet - både dig som är händig och nyfiken och dig som har jobbat med montering eller reparation tidigare, gärna inom båtbranschen.
Du gillar att jobba praktiskt och fixar saker med händerna. Noggrannhet är viktigt för dig och du vill alltid göra ett ordentligt jobb, både med små och stora detaljer. Du är nyfiken och vill lära dig mer, samtidigt som du tycker om att samarbeta och hjälpa till när det behövs. En positiv inställning och att ta ansvar är viktigt för oss.Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Camilla Lönn (camilla.lonn@ovarvet.se
). Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du även bifoga ditt CV går det bra men det är inget måste.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation /servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö. Vår mekaniska produktion sker på Hönö där vi utför till exempel tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner.
Vi finns i en fantastisk miljö ute på Öckerö. Bor du ute på öarna har du säkert koll på hur du tar dig hit men att ta sig till oss från stan är också enkelt. Färjorna avgår var tionde minut från Lilla Varholmen och resan tar endast 12 minuter. Väl över på andra sidan är det endast ett par kilometer till Varvet och det finns både bussförbindelse och fin cykelväg.
