Monteringsledare
L-J Produkter i Gnosjö AB / Chefsjobb / Gnosjö
2026-02-23
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
i Gnosjö
Vi på L-J Produkter i Gnosjö AB / Belyso söker nu en driven person som är redo att ta nästa steg i karriären och få mer ansvar. Du är van vid monteringsarbete och/eller produktionsmiljö och ser nu möjligheten att kliva in i en ledarroll där du får vara en nyckelspelare i vår produktion.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
• Leda och koordinera monteringsarbetet
• Delta i monteringsarbete
• Hantera stansmaskin och bockmaskin
• Planera och schemalägga monteringsarbetet i affärssystemet Monitor G5
• Packa ordrar
• Stödja lagerpersonal vid behov
Vi söker dig som
• Är i början av din karriär men har en stark vilja att utvecklas och ta ansvar
• Är van att arbeta med maskiner, gärna stans- eller bockmaskiner
• Vill ta nästa steg och kliva in i en roll med ledaransvar
• Är strukturerad och kan planera arbetet självständigt
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Ha truckkort (inte ett krav men meriterande)
Vi erbjuder
• En heltidstjänst i ett stabilt och välkänt företag i Gnosjöregionen
• En varierande och ansvarsfull roll
• Ett positivt arbetsklimat med engagerade kollegor
Om L-J Produkter / Belyso
L-J Produkter i Gnosjö AB, med varumärket Belyso, har över 40 års erfarenhet inom belysning och ingår i koncernen MIDAQ. Fokus ligger på tillverkning och försäljning av energieffektiv och hållbar LED-belysning främst inom industri, retail och contract. Vårt standardsortiment finns alltid på lager för att säkerställa snabb service och leverans.
Med produktion i Gnosjö har vi kontroll över kvalitet, pris och leveranstid. Vi kan snabbt ta fram prototyper eller lösningar redan i tidiga skeden och hjälper våra kunder från idé till färdig produkt, vi strävar efter att hitta rätt ljuslösning för varje situation.
2024 hade L-J Produkter i Gnosjö AB (Belyso) en omsättning på 45 miljoner kronor och är 10 anställda.Så ansöker du
Låt oss presentera en ljusare framtid, vi hoppas att du vill bli en del av vårt team! Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
För mer information om tjänsten, kontakta bolagets VD Marcus Nordström på marcus@belyso.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: MARCUS@BELYSO.SE Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L-J Produkter i Gnosjö AB
(org.nr 556224-0993)
Västergatan 16 (visa karta
)
335 30 GNOSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
L J Produkter i Gnosjö AB Jobbnummer
