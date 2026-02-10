Modulmontör sökes
Add-Up Bemanning AB / Snickarjobb / Jönköping Visa alla snickarjobb i Jönköping
2026-02-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Add-Up Bemanning AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Vi söker nu efter en modulmontör till våran kund i Jönköping.
Som modulmontör kommer du att arbeta med montering och installation av modulbyggnader ute på plats hos våra kunder. Arbetet innebär resor inom södra Sverige och sker i team med kunniga kollegor.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av bygg, industri, montage eller som är praktiskt lagd och som är villig att lära.
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete.
Kan arbeta borta under veckorna.
Har B-körkort.
För att lyckas i denna rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lösningsorienterad och som gillar anta nya utmaningar. Givetvis lägger vi också stort fokus kring våra 10 beteenden.
punktlig, positiv, förberedd, ansträngning, arbetsmoral, kroppsspråk, energi, passion, coaching, det lilla extra
Merit: utbildning eller dokumenterade erfarenheter.
Arbetet är heltid och är förlagt under dagtid.
Inledningsvis inhyrning, som sedan är tänkt att övergår till en anställning hos kundföretaget.
Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Frågor besvaras av Johan Henriksson på tel.nr: 070-571 06 42 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6102409-1834519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
(org.nr 559086-7973), https://addupbemanning.teamtailor.com
Borgmästargränd 1D (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addup bemanning Jobbnummer
9734848