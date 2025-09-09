Modersmålslärare umesamiska
2025-09-09
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Modersmålslärare i umesamiska för en elev i grundskolan på deltid (5%)Kvalifikationer
Legitimerad modersmålslärare i umesamiska.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Jenny Wolf jenny.wolf@gnesta.se 0158275182
9500855