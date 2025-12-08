Modersmålslärare Rumänska, 20%
2025-12-08
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar! Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun. Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer! Härryda Kommun söker modersmålslärare i rumänska 20%. Undervisningen kan bli förlagd på olika skolor i kommunen. Tjänsten är en visstidsanställningg med tillträde 260107 eller efter överenskommelse.
Ditt uppdrag
Den enhet du kommer att arbeta på heter Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). CFL:s enhetschef och dina blivande kollegor söker dig som vill arbeta tillsammans med oss och utveckla våra elevers kunskaper. Vi är en kreativ och aktiv grupp lärare och nu söker vi en kollega med erfarenhet av att utveckla elevers kunskaper i modersmålet, gärna utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vi förutsätter att du har ett framgångsrikt sätt att möta elever utifrån deras mångfald och ser vinsterna av att samarbeta med kollegor. Vi förväntar oss att du vill arbeta med att utveckla elevernas kunskaper och din undervisning, samtidigt som du är engagerad och van att ta eget stort ansvar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och dina förutsättningar för ett gott samarbete med elever, vårdnadshavare och personal. Vad får du hos oss? Om du kan arbeta tisdagar · blir du delaktig i vårt utvecklings- och förbättringsarbete· ingår du i ett arbetslag med fokus på att utveckla och förbättra modersmålsundervisningen i Härryda kommun. · Ingår du i kollegialt lärande tillsammans med erfarna lärare och förstelärare i syfte att diskutera och samtala om din och andras undervisning
Det här krävs för tjänsten
Du som söker: · bör vara utbildad lärare eller inneha likvärdig utbildning · bör inneha körkort Det är meriterande om du har svensk lärarlegitimation. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293963". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Tf enhetschef, Centrum för flerspråkigt lärande
Sanna Ingelstam-Duregård sanna.ingelstam-duregard@harryda.se 0766-494991 Jobbnummer
9632598