Modersmålslärare och studiehandledare i tigrinska
2026-03-05
På Modersmålsenheten är vi 22 lärare och studiehandledare som jobbar i ett välfungerande och öppet och mångkulturellt team där vi regelbundet träffas och delar erfarenheter. Vi har nära till beslut och en kultur där vi stöttar, kompletterar och lär av varandra.
Vi ger modersmålsundervisning till ca 500 elever i 19 olika språk. Enheten ligger på Skrantaskolan i södra Karlskoga, men i din tjänst ingår undervisning på flera skolor runt om i kommunen. Studiehandledning ges oftast dagtid under lektionstid medan modersmålsundervisning sker efter ordinarie skoltid. Detta kan innebära arbete på sena eftermiddagar och kvällar.
Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål tigrinska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
I dina arbetsuppgifter ingår:
* att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål tigrinska
* att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare kring elevens utveckling
* skolövergripande värdegrundsarbete
* gemensamt arbetslagsarbete
* att ge studiehandledning på tigrinskavid behov
* samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning
* samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa
* arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som används i kommunen
* att analysera undervisning och resultat
* att bidra till utveckling av undervisningen för att nå höga resultatKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare i tigrinska. Förutom att du har tigrinska som modersmål, behärskar du det svenska språket så att du kan kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Du har god kunskap om och ett stort engagemang för modersmålsundervisning och vill motivera och stimulera eleverna till att öka sina kunskaper i modersmålet. Du håller inspirerande och varierande lektioner med fokus på varje elevs kunskapsutveckling.
Som person är du strukturerad och har förmåga att planera, organisera och analysera elevernas lärande. Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet och har lätt för att skapa engagemang och studiero. Genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt bidrar Du till goda samarbeten och bygger lätt goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
För att kunna bidra till modersmålsenhetens fortsatta digitala utveckling förväntas du besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an olika digitala system. Erfarenhet av Teams och Haldor är meriterande.
För att klara uppdraget som studiehandledare bör du, förutom att ha goda kunskaper i svenska, ha god insikt i svenska skolsystemet och ha goda ämneskunskaper.
Har du erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande arbetssätt eller svenska som andraspråk är det en fördel.
Körkort och tillgång till egen bil är önskvärt men ej ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
