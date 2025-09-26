Modersmålslärare i tyska
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.
I kommunen finns engagerade skolor som arbetar aktivt för trygghet, studiero och elevinflytande. Vi vill ge varje elev de bästa förutsättningarna att lyckas och ser modersmålsundervisningen som en viktig del av detta uppdrag.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som lärare i modersmål tyska får du en viktig roll i att stötta elever med tyska som modersmål i deras språkutveckling. Undervisningen sker både enskilt och i grupp på grundskolenivå, och är förlagd till flera av kommunens skolor.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. I arbetet ingår även att samarbeta med klasslärare, mentorer och vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.
Tjänstens omfattning är beroende av elevunderlag.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare med behörighet i modersmål tyska, eller har motsvarande utbildning,
* har mycket goda kunskaper i både talad och skriven tyska,
* kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift,
* har pedagogisk erfarenhet och förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers individuella behov.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver vara flexibel, självgående och trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
