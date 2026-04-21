Modersmålslärare i sydsamiska
2026-04-21
Vill du vara med och bidra till nästa generations flerspråkighet? Sök då den här tjänsten som modersmålslärare i Krokoms kommun. Vi söker nu en modersmålslärare i sydsamiska.
Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och det innebär bland annat att alla skolor och förskolor har ett särskilt uppdrag att synliggöra de samiska språken och kulturen. Vi söker nu en modersmålslärare i sydsamiska. Tjänsten kommer att vara fördelad mellan Änge, Föllinge, Laxsjö, Ås och Krokom.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet.
En dag som modersmålslärare
Huvuduppgiften i arbetet är att planera, undervisa och inspirera eleverna utifrån de kommunala och nationella styrdokumenten. Du kommer att arbeta på flera olika skolor där du förutom att träffa eleverna även kommer att ha ett nära samarbete med ordinarie pedagoger och skolledning.
Ta chansen och var med och bidra till nästa generations flerspråkighet - ett mycket belönande arbete!
Din kompetens
För att arbeta som modersmålslärare ska du ha någon form av pedagogisk utbildning som arbetsgivaren ser som lämplig.
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med modersmålsundervisning är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är önskvärt.
Övrig information
Vikariat läsåret 2026/2027 på 100 % med tillträde 2026-08-12. Tjänsten kan eventuellt komma att förlängas.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Eftersom du kommer att arbeta med en väldigt viktig målgrupp i samhället - nästa generation - är det viktigt att du brinner för det du gör. Du bör sätta elevens behov i centrum och behöver vara flexibel, lyhörd och förstående
Det finns få jobb som kan leverera den tillfredsställelse det innebär att som pedagog se en elev utvecklas och lyckas tack vare den insats man gjort. Delar du den uppfattningen uppmuntrar jag dig att söka denna tjänst!
Thomas Digby, enhetschef Modersmålsenheten
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef, modersmålsenheten
Thomas Digby thomas.digby@krokom.se 0640-161 71
