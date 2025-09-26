Modersmålslärare i serbokroatiska

British Schools AB / Barnskötarjobb / Eskilstuna
2025-09-26


Om British Junior

Vi är en dynamisk skola från förskoleklass till årskurs 9. Vi förnyar och förbättrar ständigt våra pedagogiska metoder och fokus är alltid på den individuella elevens kunskaper och utveckling. British Junior är först och främst en kunskapsskola men våra pedagoger lär också barnen den fulla meningen med empati, social interaktion, förståelse för andra kulturer och disciplin. Vi lär eleverna att hövlighet, respekt, kunskap, förståelse, acceptans och samarbete är vägen till långsiktig framgång.

Dina erfarenheter

Vi vill att du behärskar serbokroatiska flytande och ser gärna att du använder språket dagligen. Du bör vara insatt i kunskapskraven för modersmål och om du har lärarbehörighet är det meriterande. Tjänsten är en behovsanställning på två timmar i veckan.

Ersättning
Fast lön

Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
British Schools AB (org.nr 556751-6389), https://www.britishschools.se/

