Modersmålslärare i rumänska

Metapontum AB / Barnskötarjobb / Stockholm
2025-08-24


Metapontum söker nu en modersmålslärare i rumänska för en mindre grupp elever.

Publiceringsdatum
2025-08-24

Om tjänsten
Undervisning i modersmål rumänska

Omfattning: ca 1 timme per vecka

Start: snarast möjligt

Vi söker dig som
Har erfarenhet av att undervisa i rumänska, gärna inom skola eller motsvarande

Är pedagogisk, engagerad och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov

Vill bidra till att stärka elevernas språk och kulturella identitet

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas så snart vi hittar rätt person.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@metapontum.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Modersmålslärare i rumänska".

Arbetsgivare
Metapontum AB (org.nr 556664-1691)
Stora Mans Väg 11 C (visa karta)
125 59  ÄLVSJÖ

Arbetsplats
Grundskola, Gymnasieskola Och Fritid

Kontakt
Administrativ chef
Sophia Brorsson
sophia.brorsson@metapontum.se
0720713242

Jobbnummer
9472777

