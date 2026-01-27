Modersmålslärare i grekiska- vikariat
2026-01-27
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Centrum för flerspråkighet består av tre delar; modersmålsundervisning, studiehandledning samt mottagande av nyanlända. Syftet med modersmål är att skapa en aktiv flerspråkighet. Eleverna ska lära sig mer om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens. Syftet med studiehandledning är att genom modersmålet stödja den nyanlända eleven så att hen kan tillgodogöra sig ämneskunskaperna på svenska. Centrum för flerspråkighet söker nu en ny medarbetare och vi hoppas att du vill bli en av oss. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Tjänsten består av modersmålsundervisning i årskurs F-9. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.Kvalifikationer
• Godkänt betyg i SAS 3 eller svenska B är ett krav.
• Tidigare erfarenhet av modersmålsundervisning i grekiska i svensk skola är ett krav.
• Pedagogisk utbildning är ett krav.
• Svensk lärarlegitimation är meriterande.
• Grekiska som modersmål är ett krav.
• Datorvana är ett krav.
Du ska ha god kännedom om den svenska grundskolan. Det är meriterande om du har modersmålslärarutbildning eller annan pedagogiskt utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Du ska ha goda kunskaper i modersmålet och behärska svenska språket i tal och skrift. Du ska kunna kommunicera klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten, både i små och stora grupper.
Du har en kulturell medvetenhet där du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra i handling och ord. Det är viktigt att du förstår din roll som modersmålslärare samtidigt som du ska se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du ska vara flexibel och har god samarbetsförmåga. Det innebär att du ska vara en god lyssnare, kunna kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska ha hög servicenivå och social kompetens.
Anställningsvillkor
Anställning: Vikariat, omgående - 2026-06-12
Deltid: 15 %
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 2026-02-02.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Enhetschef, Centrum för flerspråkighet
Laura Erdtman laura.erdtman@salem.se 08-53259212 Jobbnummer
9707113