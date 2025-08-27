Modern och innovativ kalkylator
2025-08-27
Modern kalkylator inom anläggning - med driv och vilja att utvecklas
För kunds räkning söker Sibe Construction en modern kalkylator inom anläggning. Här får du chansen att kliva in i en nyckelroll där du självständigt ansvarar för anbudsprocessen - från start till mål - och samtidigt vara med och utveckla både rollen och bolaget.
Du kommer att arbeta med kalkylarbete, anbud och inköp inom mark och anläggning, och hantera anbuds- och offertflöden mot kunder, underentreprenörer och leverantörer. Projekten kan uppgå till 20 miljoner kronor som störst. Vår kund värdesätter personer som har hög teamkänsla och som vill bidra till en kultur präglad av samarbete och engagemang. Publiceringsdatum2025-08-27Bakgrund
Vi söker dig som är van vid att arbeta i moderna kalkylprogram, till exempel BidCon, och som drivs av att utveckla både arbetssätt och resultat. Du har erfarenhet inom anläggning och har gärna arbetat med inköp och kalkyler tidigare. Kunskap inom entreprenadjuridik, AMA/MER/RA-Anläggning samt drifterfarenhet av entreprenad är meriterande.
God datorvana är en självklarhet och du behärskar Office-paketet, framför allt Word och Excel. Har du även insikter i ekonomi eller erfarenhet av kontraktshantering och tidsplaner är det ett plus. Vi ser positivt på sökande med teknisk utbildning inom entreprenad, mark eller anläggning. Flytande svenska i både tal och skrift är ett krav.
Det viktigaste är att du har ambitionen att växa i rollen och på sikt kunna ta ett större ansvar i verksamheten.
Din personlighet
Du är nyfiken, drivande och utvecklingsorienterad. Som lagspelare inspirerar och motiverar du andra, samtidigt som du har förmågan att ta ansvar och hålla struktur. Du är analytisk, prestigelös och orädd inför nya utmaningar. Dessutom trivs du i en miljö där tempot ibland är högt och där du kan ha flera processer i gång samtidigt.
Charlotte Ramstedt charlotte@sibeconstruction.se
