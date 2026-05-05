Möbellackerare
Emploid AB / Lackerarjobb / Lund Visa alla lackerarjobb i Lund
2026-05-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
LSI Projects är ett svenskt specialsnickeri som levererar skräddarsydda helhetslösningar för kommersiella miljöer såsom butiker, restauranger, hotell och offentliga rum. Företaget har rötter från 1946 och består idag av 20 anställda med en omsättning på 56 miljoner kronor. Med egen produktion, projektledning och montering skapar LSI Projects interiöra helheter med fokus på kvalitet, funktion och form. Läs mer på www.lsigroup.se
Om rollen
Som möbellackerare hos LSI Projects kommer du att arbeta med manuell ytbehandling och lackering av unika och kundanpassade träprodukter. Rollen innebär stor variation i arbetsuppgifterna och du är involverad i hela processen från planering till färgsättning.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Ytbehandling och sprutlackering av träprodukter, både plant och färdigmonterat
• Arbeta med tvåkomponentsfärg, syrehärdade och vattenbaserade system samt betsning och hårdvaxoljor
• Självständig blandning och beställning av material
• Daglig planering av eget arbete i samråd med produktionsteamet
• Delta i produktionsmöten och säkerställa att rätt material och kulörer är på plats i tid
• Provtillverkning för kundgodkännande i samråd med projektledare
• Dokumentation av utfört arbete i projektsystemet Lime
Om dig
För att trivas hos LSI Projects tror vi att du är en hantverksmässigt skicklig och noggrann person med ett stort intresse för färg, form och detaljer. Du uppskattar variation i arbetet och är van vid att arbeta med frihet under ansvar. Du är lösningsorienterad och flexibel i ditt arbetssätt då du planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter utifrån de olika projektens karaktär och leveranstider. Det krävs att du är proaktiv i ditt arbete och vågar ställa frågor när något är oklart.
LSI Projects är ett mindre företag med korta beslutsvägar där teamkänsla och prestigelöshet är centralt. Här hjälps man åt, delar med sig av sin kunskap och bidrar till en positiv stämning på jobbet. Det är därför viktigt att du gillar att arbeta nära dina kollegor och att du har ett genuint engagemang för det du gör.
Följande är krav för tjänsten:
• Erfarenhet av sprutlackering, gärna av träprodukter
• Kännedom om olika färgsystem, framför allt syrehärdade och vattenbaserade
• Svenska i tal och skrift
Följande är meriterande:
• Härdplastintyg och intyg för arbete med isocyanater
Övrig information
Start: Omgående enligt överenskommelse
Plats: Lund
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag - fredag, 7.00-15.50
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: möbellackerare, lackerare, billackerare, ytbehandling, sprutlackering, tvåkomponentsfärg, träbearbetning, hantverk, specialsnickeri, finsnickeri, finsnickare, rekrytering, Malmö, Lund, Landskrona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Åldermansgatan 8 (visa karta
)
227 64 LUND Arbetsplats
LSI Projects Kontakt
Rekryterare
Anna Svensson anna.svensson@emploid.se Jobbnummer
9893313