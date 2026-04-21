Mlijöchef till EWG Recycling
Great Business Group Sales Sweden AB / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-04-21
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Great Business Group Sales Sweden AB i Norrköping
Är du en trygg och nyfiken ledare inom miljöområdet som gillar att få saker att hända genom både dig själv och andra? Trivs du när tempot är högt, besluten snabba och du får vara spindeln i nätet som får både människor och processer att funka tillsammans? Då ska du definitivt fortsätta läsa.
Vi på EWG Recycling är ett gäng som brinner för cirkulär ekonomi från smart avfallshantering och återvunnet material till hantering av olika fraktioner av byggavfall. Mycket av det vi gör kräver gedigna tillståndsprocesser och vårt mål är alltid att ta tillvara så mycket resurser som möjligt i våra flöden.
Nu söker vi en miljöchef som vill ta ett helhetsgrepp om vår miljöfunktion. Det här är inte rollen för dig som vill grotta ner dig i en smal specialistfråga hela dagarna. Här handlar det snarare om att ha tillräckligt bred kunskap för att förstå helheten, kunna prioritera rätt och se till att allt flyter på som det ska. Du är den som håller ihop arbetet, stöttar teamet och säkerställer att vi gör rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid.
Du leder vårt miljöteam som idag består av fyra personer, ett gäng som är hungriga, nyfikna och vill framåt. Här finns stora möjligheter att påverka, utveckla och bygga vidare på både arbetssätt och kompetens i takt med att teamet växer. Din roll blir att skapa struktur, tydlighet och riktning, samtidigt som du får med dig gruppen och får samarbetet att fungera både internt och med våra externa konsulter.
Miljöavdelningen är en viktig supportfunktion i bolaget och en stor del av ditt uppdrag handlar om att få samarbetet med övriga organisationen att fungera riktigt bra. Du har många kontaktytor och behöver känna dig bekväm i dialogen med både kollegor, kunder och myndigheter. Samtidigt finns det en operativ del i rollen där du själv kliver in när det behövs.
Vi tror att du har jobbat ett antal år inom området och skaffat dig en bred förståelse för de lagar och regler som styr verksamheter som vår. Har du erfarenhet av tillståndsprövning inom miljöfarlig verksamhet eller avfallshantering är det ett stort plus. Du har troligtvis också med dig ett affärstänk, kanske från en mer kommersiell roll, och förstår vad det innebär att vara en del av ett bolag i tillväxt där saker förändras snabbt.
Hos oss behöver du vara både strukturerad och flexibel. Du tar initiativ, driver frågor framåt och kan samtidigt anpassa dig när förutsättningarna ändras. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att få andra att växa.
En inblick i hur vi jobbar
Vi finns på flera orter och har kunder över hela landet, vilket innebär en del resor mellan uppdrag och anläggningar. Vissa jobbar mer självständigt medan andra jobbar tätt tillsammans. I den här rollen kommer du ha en central position med många kontaktytor och ett stort ansvar för att få helheten att fungera.
För att trivas hos oss behöver du ha en hög tolerans för förändring och ett stort mått av eget driv. Ibland behöver saker lösas snabbt och ibland krävs mer långsiktigt arbete. Den balansen är en naturlig del av vardagen här.
Känner du nu "Jag kan nästan allt av det ni beskriver MEN jag saknar något"? Det är helt okej. Berätta för oss vad du kan, vad du vill lära dig och vad du helst slipper göra Vi vet att mycket går att lösa med rätt inställning och vilja. Däremot tror vi att du behöver ha med dig några års erfarenhet för att känna dig trygg i rollen.
Några delar vi behöver checka av:
B-körkort
Datavana
Akademisk utbildning inom miljö, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vi berättar gärna mer om rollen när vi ses. Great Group genomför den här rekryteringen och Cissi Sandqvist svarar gärna på frågor och funderingar kring vad som krävs. Henne når du på 0706-107600 eller cecilia.sandqvist@greatgroup.se
Personliga brev som är generella undanbedes. Skriv hellre några rader om varför du fastnade för just den här rollen och vad du tror att du kan bidra med. Och känner du dig extra sparky och vill skicka en film istället så blir vi bara glada
Vi ser fram emot din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Great Business Group Sales Sweden AB
https://greatgroup.teamtailor.com
602 22 NORRKOPING
Great Group Jobbnummer
9868237