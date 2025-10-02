Mjukvaruutvecklare till Futur
Talangjägarna Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangjägarna Sverige AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
VAD DU BLIR EN DEL AV?
För Futurs räkning söker Talangjägarna en engagerad utvecklare. Futur är en snabbväxande fintech-aktör med kontor i centrala Stockholm. I dagsläget har dom omkring 140 medarbetare. Teamet du blir en del av består av ca 40 personer med blandad erfarenhetsnivå. Här präglas kulturen av öppenhet, nyfikenhet och man analyserar och utvecklar tillsammans. Som mjukvaruutvecklare hos Futur blir du en viktig del av det team som utvecklar deras interna system - lösningar som effektiviserar verksamheten och stöttar deras fortsatta tillväxt. Här får du arbeta i ett tryggt team där alla delar med sig av kunskap, samarbetar tätt och bygger lösningar som håller över tid.
OM TJÄNSTEN
Futur söker en mjukvaruutvecklare som kommer att ansvara för utveckling av Futurs interna system - avancerade och tekniskt utmanande lösningar som ständigt utvecklas. Här finns möjligheter att växa och ta mer ansvar över tid.
VARFÖR DENNA ROLLEN?
• Komplexa system som utmanar och utvecklar dig
• Trygg miljö med kunniga kollegor
• Framtidsanda och långsiktig produktutveckling
• Flexibel arbetstid (38,5 h/vecka) och god balans mellan jobb och fritid
VEM ÄR DU?
Futur söker en skicklig utvecklare med ett stort tekniskt intresse och en passion för problemlösning. Du har erfarenhet av programmering, gärna i C#/.NET, och känner dig bekväm med att arbeta i en modern teknikstack. Det är viktigt att du behärskar svenska flytande i både tal och skrift, då språket används i såväl kod som i den dagliga kommunikationen. Som person tror vi att du är nyfiken, engagerad och trivs med att lösa tekniska utmaningar. Du är självgående, men uppskattar också att samarbeta och att lära tillsammans med andra. Futur värdesätter ett öppet klimat och en vilja att bidra, både tekniskt och socialt.
Tekniska kompetenser:
Futur ser gärna att du besitter så många som möjligt av nedanstående kompetenser:
• Backend: C#, .NET (senaste LTS-versionerna), Reactive Extensions (Rx.NET), LanguageExt (funktionell C#)
• Frontend: Angular, TypeScript
• Databaser & Infrastruktur: Microsoft SQL Server, Docker, Kubernetes (AKS), Azure Cloud, IaC med Bicep, CI/CD (Azure DevOps), Loggning & Observability, API Management, Identity/SSO/Zero Trust.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Ort: Centrala Stockholm
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Om vi inte kontaktat dig inom två veckor från det att du skickade in din ansökan har vi valt att gå vidare med andra kandidater för denna tjänst.
Vid frågor, kontakta Ella Engstam på ella.engstam@talangjagarna.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangjägarna Sverige AB
(org.nr 556769-6959), https://www.talangjagarna.se Arbetsplats
Talangjägarna Jobbnummer
9536603