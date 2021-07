Mjukvaruutvecklare inom mekatronik till Precimeter Control! - Xamera AB - Elektronikjobb i Göteborg

Xamera AB / Elektronikjobb / Göteborg2021-07-072021-07-07Nu har du möjligheten att vara en del av ett globalt företag inom mätteknik och flödesstyrning för gjuterier som mjukvaruutvecklare på Precimeter Control! De söker nu en kollega i Göteborg som vill ta ett stort ansvar i utvecklandet av Precimeter Controls världsledande produkter inom aluminiumindustrin. Här får du möjligheten att arbeta med frihet under ansvar med fokus på mjukvaruutveckling och till viss del hårdvaruutveckling inom mekatronik.Som mjukvaruutvecklare på Precimeter Control kommer du att få ansvar över både förvaltning och förbättring av befintliga produkter samt nyutveckling av kommande produkter. Arbetsuppgifter som kommer att ingå i rollen är till exempel programmering mot inbyggda system, läsa elscheman och datablad för integrerade kretsar och ha en supporterande roll mot kunder. Eftersom tjänsten innebär direktkontakt med kunder kommer du att genomföra kundbesök emellanåt och hantera komplexa tekniska ärenden direkt mot kunder världen över.Precimeter Control är måna om sin företagskultur och värdesätter en god gemenskap där alla passar in på sitt sätt. Utöver trevliga marknadsmässiga förmåner får du ta del av olika sociala aktiviteter som företaget gör tillsammans.Vi söker dig som:För att passa in i rollen behöver du ha någon typ av eftergymnasial utbildning inom till exempel datateknik, elektroteknik eller mekatronik. Eftersom utveckling främst sker i C behöver du vara bekväm i språket och att programmera mot inbyggda system. Har du även kunskaper inom C# är det ett plus. Utöver goda programmeringskunskaper behöver du också ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.Vi söker dig som är ansvarstagande, nyfiken och kommunikativ. Rollen innebär ett stort eget ansvar då du i dagsläget kommer vara den enda mjukvaruutvecklaren på Precimeter Control. Därav är det viktigt att du är flexibel, har lätt för att prioritera dina arbetsuppgifter och drivs framåt av att nå resultat. Tjänsten är en utmärkt möjlighet för dig som trivs med att ta stort eget ansvar som mjukvaruutvecklare, men samtidigt uppskattar kontakt med kunder och kollegor runt om i världen.B-körkort är ett krav för tjänsten.Precimeter Group har funnits i drygt 25 år och har sitt huvudkontor i nybyggda lokaler i Göteborg. De är världsledande inom nivåreglering av smält metall i aluminiumindustrin och finns i dagsläget representerade på 30 platser runt om i världen. Totalt sett är de drygt 30 anställda på Precimeter Group varav 12 personer i Sverige. Här får du arbeta med premiumprodukter som präglas av kvalitet, långsiktighet och engagemang. Till exempel sensorer utformade för nivåmätning av smält metall, elektromagnetiska pumpar för metallöverföring och PLC-baserade kontrollsystem. Det här är tjänsten för dig som har ett stort teknikintresse och vill utvecklas som mjukvaruutvecklare i ett världsledande företag inom mekatronik.Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Om anställningen:Anställningen är på heltid 100 %, det är en direktrekrytering som hanteras av Xamera AB där du blir anställd hos Precimeter Control.Xamera är karriärföretaget som ger dig möjlighet att ta ställning till de mest intressanta karriärmöjligheterna inom IT/Teknik & Ekonomi. Vårt mål är att hjälpa till att kickstarta karriären för dig som är ingenjör, ekonom eller teknisk profil till spännande möjligheter hos företag inom primärt IT- och tekniksektor.Startdatum:Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Allmän information:Ansök genom länken nedan! Hittar du den inte? Klicka här: https://xamera.teamtailor.com/... https://xamera.teamtailor.com/jobs/1247065-mjukvaruutvecklare-inom-mekatronik-till-precimeter-control) Om du har några frågor gällande tjänsten kan du kontakta alice@xamera.se . Detta uppdrag tillsätts löpande, så skicka iväg din ansökan idag!Ort: GöteborgPubliceringsdatum: 2021-07-07Sista ansökningsdatum: 2021-08-31Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Xamera AB5852748