Mjukvaruutvecklare

2026-03-02
Är du ingenjör med några års erfarenhet inom mjuk- eller hårdvaruutveckling och vill vara med och utveckla för framtiden?
Vi på Sigma Embedded Engineering letar efter dig som, precis som vi, brinner för ny teknik och utveckling!
Som konsult hos oss får du möjligheten att arbeta inom flera olika områden i spännande uppdrag hos våra världsledande kunder - helt enkelt det bästa med att vara konsult - varierande arbetsuppgifter och erfarenhet men med tryggheten från en och samma arbetsgivare!
På Sigma Embedded Engineering tror vi på dig och att vi tillsammans kan skapa de mest intressanta möjligheterna genom att bygga den arbetsplats och miljö vi vill jobba i. Tillsammans hittar vi även uppdragen där du trivs och utvecklas, vi har uppdrag inom allt ifrån självkörande bilar(ADAS), applikationsutveckling, Medtech, Active Safety, IoT, Machine learning, cyber security, 5G och algoritmutveckling.
Du kommer att lära dig massor hos oss och i uppdraget men innan vi arbetar tillsammans ser vi att du har med dig erfarenheter:
MSc eller BSc Data, Elektro, Teknisk Fysik, IT, Systemutveckling eller motsvarande
2-5 års erfarenhet av C, C++, Python, Java eller Matlab/Simulink
Du har erfarenhet av att arbeta Agilt eller i tvärfunktionella team
Meriterande: erfarenhet av CI/CD, DevOps
VILKA ÄR VI?
Vi älskar att göra saker tillsammans och strävar efter en bra mix av jobb och fritid. Det kan vara AWs, event, träningsaktiviteter, alpresor eller inspirationsföreläsningar. Vi har gjort många roliga resor ihop vilket har varit fantastiskt och något vi vill fortsätta med.
Kompetensutveckling har alltid varit viktigt för oss och förutom utvecklingsmöjligheter i ditt konsultuppdrag och diverse tekniska utbildningar har vi interna program för personlig utveckling.
VI ÄR EN DEL AV SIGMA GROUP
Som en del av Sigmagruppen erbjuder vi det bästa av två världar; stabilitet och entreprenörsanda. Sigma består av ett flertal bolag inom olika tekniska kompetensområden och har idag över 5000 anställda och verksamhet i många länder. Detta gör oss till Sveriges största privatägda konsultgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
Detta är ett heltidsjobb.
Lindholmspiren 9
417 56 GÖTEBORG
