Mjukvaruutvecklare
Procruitment AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-02-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Karlstad
, Kil
, Kristinehamn
, Säffle
, Sunne
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Nu söker vi en mjukvaruutvecklare med inriktning mot inbyggda system till en av våra samarbetspartners.
Du blir en del av en teknikorienterad miljö där kompetensutveckling och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen. I rollen kommer du arbeta med hela utvecklingskedjan, från kravanalys och design till implementation, test och driftsättning. Du kommer utveckla robusta och skalbara mjukvarulösningar anpassade efter verksamhetens behov och samarbetar tätt med kundens team för att säkerställa kvalitet och funktion. Du kommer ge teknisk rådgivning och stöd till kunder för att optimera deras system och processer. Rollen erbjuder även en spännande möjlighet att delta i affärsutveckling då en helt ny arbetsgrupp ska bildas. Det ger dig chans att vara med från start och påverka vilka arbetssätt som används och hur samarbetet ska utformas, vilket även ger mycket goda möjligheter till vidareutveckling internt.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Utbildning inom datavetenskap, elektronik, embedded systems eller motsvarande
Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Goda kunskaper i C och/eller C++
Erfarenhet av Python
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skriftÖvrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Karlstad
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7259976-1851289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Södra Kyrkogatan 6 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9752587