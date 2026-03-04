Mjukvaruingenjör till Fordonsindustrin!
2026-03-04
Är du mjukvaruingenjör och vill arbeta nära tekniken inom fordonsbranschen? Hos oss får du en central och kommunikativ roll inom styrsystem, där du arbetar med krav, specifikation och helhetsförståelse i avancerade mekatroniska system. Du blir en del av ett engagerat team i framkant av teknikskiftet inom fordonsindustrin!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker en mjukvaruingenjör till vår kunds team inom styrsystem för fordon. Rollen är perfekt för dig som har stort intresse för mjukvara och vill jobba med det på en övergripande nivå. Teamet ansvarar för helheten inom mekanisk hårdvara, elektriska styrsystem, mjukvara, säkerhetssystem samt ASC-komponenter.
I rollen arbetar du i gränssnittet mellan mekanik, elektronik och mjukvara i ett komplext mekatroniskt system. Du ansvarar för att sätta och bryta ner specifikationer, tolka och strukturera krav samt säkerställa att kraven är tydliga, testbara och tekniskt genomförbara. Rollen är en systemnära ingenjörsroll med fokus på krav, specifikation och teknisk helhetsförståelse snarare än utveckling. Rollen passar därför dig som vill arbeta med mjukvara ur ett system- och kravperspektiv snarare än ren kodning.
VI SÖKER DIG SOM:Kandidat/-civilingenjörsexamen inom mekatronik, elektroteknik eller mjukvaruutveckling.
2+ års arbetslivserfarenhet inom mjukvara/system (gärna styrsystem).
Har förståelse för styrsystem, kan hantera diagnostik och bryta ner kravspecifikationer.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har arbetat i SystemWeaver, JIRA, Bastech
Har tidigare erfarenheter av Vehicle Dynamics, ADAS
Vidare lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är drivande och tar initiativ, som inte väntar på instruktioner utan själv ser vad som behöver göras och agerar. Du vågar ifrågasätta och utmana både krav och lösningar när något är otydligt eller kan göras bättre, och du bidrar aktivt till att höja kvaliteten i leveransen. Du är strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt, har förmågan att bryta ner komplexa problem och skapa tydlighet i krav och specifikationer. Samtidigt är du en person som får saker att hända - du tar ansvar för helheten, följer upp frågor och säkerställer att arbetet drivs hela vägen i mål.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från kund och vår sida är att du därefter bli tillsvidareanställd hos kundföretaget.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Omgående/Enligt överenskommelse.
Placering: Gö
