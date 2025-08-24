Mjölkare Lantbruk

Götestorp AB / Djuruppfödarjobb / Herrljunga
2025-08-24


Visa alla djuruppfödarjobb i Herrljunga, Vårgårda, Vara, Falköping, Ale eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Götestorp AB i Herrljunga

Vi söker nu en positiv och lösningsorienterad person som kommer att ha som främsta arbetsuppgift att mjölka våra 350 mjölkkor.
Mjölkningen sker i en karusell och man arbetar mestadels självständigt.
Erfarenhet av att mjölka i en Delavall karusell är mycket meriterande.
Tjänsten är en heltidstjänst där helgarbete ingår.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: markussona79@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan om arbete".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Götestorp AB (org.nr 556421-7809)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9472844

Prenumerera på jobb från Götestorp AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Götestorp AB: