Minmin sushi söker personal
Min Min Sushi AB / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla
2025-08-26
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Minmin Sushi AB driver sushirestaurangen SUSHI i uddvala. Vi erbjuder både traditionella och nouveau (up-to-date) sushi gjord på fina råvaror och med massor av kärlek.
Vårt fokus är att leverera sushi av bästa kvalitet till rimliga priser med top-klass kundupplevelse.
Vi söker dig som:
Är du en passionerad kock med erfarenhet inom det asiatiska köket? Har du koll på woken och kan rulla sushi med precision? Då vill vi ha dig i vårt team!
Pratar grundläggande engelska eller svenska. Kan du prata kinesiska är det ett stort plus.
Här hjälps vi åt med allt - matlagning, kassa, servering - kundkontakter.
Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med schyssta villkor.
Ett sammansvetsat team och bra stämning i köket.
Intresserad ? Skicka ett meddelande till oss här eller mejla din ansökan till haj@live.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: haj@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Min Min Sushi AB
(org.nr 559060-7429)
Kungsgatan 38 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Jobbnummer
