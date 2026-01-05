Miljösamordnare
2026-01-05
Vill du jobba med miljö- och klimatfrågor i en kommun som vill ligga i framkant? Nu söker vi en driven och engagerad miljösamordnare som ska stärka vårt team och bidra till Karlstad kommuns mål om att bli klimatneutrala till år 2030.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på avdelningen för miljöstrategi där det i dagsläget är 11 medarbetare som arbetar med kommunens stöd och genomförande av miljöstrategiskt arbete. Förutom det arbetar även avdelningen med kommunikation kring klimatomställningen, utåtriktade projekt inom hållbar konsumtion, hållbart resande och vattenstrategiska frågor samt energi- och klimatrådgivning. Arbetsplatsen är i placerad i Samhällsbyggnadshuset i Inre hamn där vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor. Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av olika arbetsuppgifter för att underlätta vägen mot klimatneutralitet. Ett exempel är uppdraget att projektleda åtgärder inom ramen för kommunens Energi- och klimatplan. Du kommer att jobba både internt inom koncernen samt utåtriktat mot karlstadsbor. Andra arbetsuppgifter kan vara arbete med företag och föreningar för att teckna lokala klimatkontrakt, ansvara för kommunens miljö-och klimatutbildning, samla kunskap genom analyser och uppföljningar samt arrangera utåtriktade aktiviteter.
Du kommer att ingå i ett team med miljöstrateger och miljösamordnare samt arbeta med andra kompetenser inom kommunen inom ramen för arbetet. Hos oss finns möjligheten att tillämpa distansarbete upp till två dagar per vecka och vi har många attraktiva personalförmåner. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot hållbar utveckling, miljövetenskap samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet inom miljömässig hållbarhet. Det är meriterande om du tidigare har jobbat inom offentlig sektor.
Du har ett intresse för miljö- och klimatfrågor och är både drivande och skicklig på att samordna, samt trivs med självständigt arbete. Arbetsuppgifterna kräver en viss grad av analytisk förmåga och du kan jobba med komplexa frågor samt har en hög förmåga att leverera resultat. Vi ser att du har erfarenheter av och är bra på att samverka och föra dialog med olika aktörer då det är en stor del av tjänsten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Karlstads kommun
Miljöförvaltningens cirka 50 medarbetare arbetar förebyggande för människors hälsa och livsmiljö. Genom myndighetsutövning ser vi till att lagar och regler följs som rör livsmedel, miljö och lantmäteri. Vi driver flera miljö- och klimatprojekt, ger rådgivning i miljö- och klimatfrågor, hjälper fastighetsägare och arbetar strategiskt för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Miljöförvaltningen Kontakt
Mia Marklund, avdelningschef 054-5401034
