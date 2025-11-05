Miljöplanerare
2025-11-05
Vill du bidra i kommunens strategiska arbete med bullerfrågor - och samtidigt påverka en hållbar stadsutveckling i en växande storstadskommun? Sollentuna söker nu en miljöplanerare med särskilt ansvar för buller och luftkvalitet.
Här får du kombinera miljöjuridisk kompetens med samhällsbyggnadsstrategi, i nära samverkan med kollegor och externa aktörer. Rollen passar dig som vill påverka på riktigt och som ser bullerfrågan som en nyckel till framtidens attraktiva och hälsosamma livsmiljöer.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i att driva kommunens miljö- och klimatarbete inom stadsutveckling. Du samverkar med planarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare och projektledare och driver miljöfrågorna i våra stadsbyggnadsprojekt. Du ansvarar för att arbeta mot kommunens mål, att miljöbalkens krav följs och att strategier tas fram för att hantera miljö- och klimatutmaningar.
Du kommer även arbeta med strategiska miljö- och klimatfrågor utifrån kommunens behov. Initialt ligger fokus på buller och luftkvalitet - du kommer leda kommunens strategiska arbete inom dessa områden.
Arbetsuppgifter i urval
- Ansvara för miljö- och klimatfrågor i detaljplanearbete och andra stadsbyggnadsprojekt
- Strategiskt arbete och utredningar inom miljöområdet, fokus på buller och luft
- Beställning och granskning av konsultutredningar
- Genomförande av miljöbedömningar och MKB:er
- Dialog med myndigheter och hantering av remisser och ärenden
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis inom naturvetenskap, teknik eller samhällsbyggnad. Du har bred kunskap om miljöfrågor kopplat till stadsutveckling samt god förståelse för miljöbalken och plan- och bygglagen. Meriterande är erfarenhet från offentlig sektor, arbete med buller och luftkvalitet, strategiskt arbete samt kunskaper inom GIS.
Du är strukturerad, samarbetsinriktad och har god kommunikativ förmåga - både i tal och skrift. Rollen kräver initiativförmåga och fingertoppskänsla i dialog med myndigheter och invånare. Vi fäster därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
I Sollentuna arbetar vi kommunkoncernövergripande med tre utvecklingsuppdrag; minska klimatpåverkan, fler arbetstillfällen och inga utsatta områden. Hos oss får du vara med och forma framtidens hållbara livsmiljöer. Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen - från idé till förvaltning - och består av drygt 100 engagerade kollegor.
Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi erbjuder flexibla arbetstider, distansarbetsmöjligheter, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Du arbetar i moderna lokaler i Sollentuna centrum med goda kommunikationer. Vi sitter i fina lokaler i Turebergshuset som ligger centralt i Sollentuna centrum. Hit är det är lätt att ta sig med allmänna kommunikationer.
Vid behov kan ett arbetsprov efterfrågas i rekryteringsprocessen. Intervjuer kan komma att genomföras löpande.
Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
