Miljöinspektör
2026-06-01
Miljöinspektör – vill du bidra till en bättre miljö?
Om arbetsplatsen
Vill du ha ett varierande och roligt jobb på en arbetsplats där vi jobbar med utveckling och ständiga förbättringar? Hos oss får du bidra till både miljö- och samhällsnytta. Du får vara behjälplig i arbetet med att skydda vår miljö och de människor och djur som lever i den. Välkommen att söka till oss!
På Miljö- och byggförvaltningen arbetar idag ett engagerat team om nio inspektörer, två administratörer och en chef. Vi arbetar med en bredd av frågor inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och byggfrågor. Vi har ett tillitsbaserat arbetssätt och goda möjligheter för distansarbete. Vi tillämpar också flexibel arbetstid enligt gällande avtal.
Vårt kommunhus i Skillingaryd håller på att renoveras och under tiden sitter vi alla på enheten samlade i lokaler centralt i Vaggeryds tätort, nära järnvägs- och busstation.
Vaggeryds kommun växer, idag har vi snart 15 000 invånare. Vi har bra möjligheter för dig som vill flytta till vår kommun. Oavsett om du vill bo i villa, lägenhet, på landet eller kanske bygga nytt, finns attraktiva alternativ för en hög livskvalitet.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med miljöskydd och som trivs extra bra inom arbetet med miljöfarliga verksamheter och små avlopp. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat tillsyn inom dessa områden samt ansvar för den pågående avloppsinventeringen. Du kommer ha stort inflytande över dina egna ansvarsuppgifter och kan lägga upp ditt arbete så det passar dig och ditt arbetssätt i stor mån. Du kommer också delta i de olika nätverk som finns inom dina ansvarsområden. Din förmåga att ta ansvar och prioritera bland varierande arbetsuppgifter är därför viktig i rollen som inspektör.
I ditt arbete som miljöinspektör planerar du och genomför tillsynsbesök, kontrollerar att verksamheter lever upp till miljöbalkens krav, påvisar brister och följer upp förelagda åtgärder. Du handlägger självständigt kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredningar, planering och uppföljning inom dina arbetsområden. Du utformar tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt fattar självständiga beslut inom given delegation. Du är också ansvarig för att den pågående avloppsinventeringen drivs framåt samt handlägger ärenden inom små avlopp så som tillståndsansökningar, dispenser och förelägganden.
Du har alltid stöd från dina kollegor och chef. Du har också goda möjligheter att utvecklas i ditt arbete genom kontinuerlig kompetensutveckling och deltagande i nätverk och projekt. Hos oss är möjligheten att påverka och utveckla verksamheten samt det egna arbetet stor. I den lilla kommunen är beslutsvägarna korta och samverkan och flexibilitet viktiga hörnstenar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lämplig universitets-/högskoleutbildning inom miljöskydd eller annan likvärdig utbildning, eller annan arbetslivserfarenhet som anses vara relevant. För att vara aktuell för rollen vill vi att du har B-körkort. Vi arbetar i ärendehanteringssystemet Castor och ser positivt på om du har erfarenhet av det. Då kommunikation med både medborgare och företag är en stor del i arbetet vill vi att du har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både skrift och tal. Har du dessutom kunskap inom andra språk ser vi det som positivt.
För att passa i rollen som inspektör med inriktning mot miljöskydd och små avlopp tror vi att du är intresserad av arbetsområdena samt att du redan har en del kunskap och erfarenhet inom detta. Vi tror också att det är viktigt att du trivs bra med problemlösning.
Du kommer jobba nära kollegor och vi ser gärna att du trivs i att ta en drivande roll i gruppen och arbetet. Som person tror vi att du gärna kommer med initiativ och ser hur verksamheten och vårt arbete kan förbättras. Du arbetar bra självständigt men trivs även i att samarbeta med andra. I rollen arbetar vi för medborgarna och vi lägger stor vikt vid bemötande och att ha en vilja att hjälpa. Inom arbetet ställs vissa gånger krav på att fatta beslut, vi ser därför gärna att du är bekväm med att ta egna beslut och följa ditt omdöme.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande, intervjuer kan påbörjas innan annonsens sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning samt utdrag från belastningsregistret.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/70".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds Kommun
568 21 SKILLINGARYD
För detta jobb krävs körkort.
Vaggeryds kommun, Miljö och byggförvaltningen
Förvaltningschef
Thomas Andersson thomas.andersson@vaggeyd.se 0370678176
