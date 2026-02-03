Miljöinspektör - Trygghet och samordnad tillsyn
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Dina arbetsuppgifter
Malmö är en föregångare i klimat- och miljöarbetet, och hållbarhet genomsyrar hela vår organisation och stad. Med mod att testa nytt och hitta lösningar tillsammans med andra, driver vi omställningen framåt och visar vägen för andra städer i Sverige och Europa. Vi ställer om - för Malmö och för planeten. Vill du vara med på vår resa och göra skillnad?
Tillsyn är ett effektivt verktyg inom brottsförebyggande arbete men för att lyckas krävs samarbete mellan myndigheter. Ditt uppdrag är att genom tillsyn enligt miljöbalken och samverkan med andra myndigheter bidra till ett mer rättvist och tryggt Malmö. Inom uppdraget Tryggare Malmö arbetar vi för att motverka osund konkurrens, illegala verksamheter och människohandel.
Tjänsten kommer främst att inrikta sig på att arbeta uppsökande inom miljöskyddsområdet med tillsyn av avfallstransporter, fordonsverkstäder, varutillsyn och olovliga miljöfarliga verksamheter.
Inom enheten för trygghet och samordnad tillsyn arbetar vi även med tillsyn av olovliga boenden, livsmedelsfusk och hygieniska behandlingsverksamheter. Fokusområden kan ändras över tid men syftet kommer att vara detsamma; att arbeta för ett tryggare Malmö.
En stor del av arbetet går ut på att arbeta uppsökande och utreda inkomna tips. I arbetsuppgifterna ingår att agera tillsammans med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten Syd. Som medarbetare på enheten för trygghet och samordnad tillsyn arbetar du förebyggande i rådgivande och samverkande uppdrag, såväl interna som externa. I din roll som myndighetsutövare är du även kravställande och beslutsfattande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning på 180 hp inom miljö och hälsoskydd, naturvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande med erfarenhet från tillsynsarbete enligt miljöbalken. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en offentlig organisation med myndighetsutövning.
För att lyckas och trivas i ditt uppdrag behöver du vara trygg i myndighetsrollen. Du vågar fatta svåra beslut och förmedla dessa på ett ödmjukt, enkelt och trevligt sätt. Du ska ha lätt för att samarbeta och ser samverkan mellan myndigheter som en självklarhet.
Vi söker dig som har ett stort engagemang i miljö- och hälsoskyddsfrågor och precis som vi har du visionen om en hållbar, trygg och rättvis stad. Du kan arbeta självständigt, tar stort ansvar för dina uppgifter och har en god samarbetsförmåga. Då vi bedriver en uppsökande verksamhet är det viktigt att du är uthållig. Vidare behöver du vara lugn och stabil då du ibland behöver hantera pressade situationer.
Du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl, både i tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Om arbetsplatsen
Enheten för trygghet och samordnad tillsyn är en del av miljöförvaltningens tillsynsuppdrag och är unik i Sverige. Enhetens syfte är att genom myndighetsgemensam tillsyn bidra till ett rättvist och tryggt Malmö. Fokus är illegala verksamheter som inte följer lagstiftningen och målet är att de ska bli en del av den ordinarie tillsynen - för lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som omfattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare vardag för Malmöborna och ökar den hållbara utvecklingen i Malmö.
Miljöförvaltningens uppdrag är att förbättra miljön och värna om människors hälsa. Vi leder och samordnar Malmö stads miljö- och klimatarbete, bedriver tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen och driver omställningen mot en mer hållbar stad. Genom tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete gör vi skillnad för Malmö och planeten.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: 1 tillsvidareanställning, 1 vikariat(11 mån)
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Kontakt
Rasmus Fredriksson rasmus.fredriksson@malmo.se 0708-577124
