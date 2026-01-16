Miljö- och hälsoskyddsinspektör
2026-01-16
Publiceringsdatum2026-01-16
Miljö- och byggenheten arbetar med myndighetsutövning inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak och bygglov.
Vi söker nu en ny medarbetare till vår grupp. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete med härliga arbetskamrater och där vårt arbete gör skillnad varje dag.
Vi ser fram emot att träffa dig! Dina arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetar du med tillsyn och handläggning av miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, förorenad mark, enskilda avlopp, lantbruk med mera. Du kommer huvudsakligen att arbeta med inriktning på tillsyn enligt miljöbalken.
En stor del av ditt arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör innebär kontakter med företag, medborgare, politiker och andra myndigheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör på högskolenivå eller har annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Arbetet innebär till stor del självständigt arbete men med stöttande kollegor inom arbetsgruppen. Du behöver självständigt kunna strukturera arbetet, samarbeta med andra och ta egna initiativ.
Praktisk erfarenhet från handläggning och tillsyn inom området värdesätts högt, liksom goda kunskaper inom aktuellt lagstiftningsområde. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och vara van vid att arbeta digitalt. Vi hanterar våra ärenden i ärendehanteringsprogrammet ECOS 2. Du förväntas kunna självständigt registrera, handlägga, bedöma samt fatta beslut i de ärenden som du får inom ditt uppdrag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga i relation till Sunne kommuns värdegrund: respekt, utveckling och professionalism.
Det är viktigt att vara tillgängliga för våra kommuninvånare och företagare och ge bra service. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad och att du trivs i mötet med nya människor.Anställningsvillkor
Giltigt B-Körkort krävs. Tillsvidare anställning. Vi genomför intervjuer löpande och tillsättning kan ske innan ansökningstidens utgång.
