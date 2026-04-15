Miljö- och hållbarhetskonsult
Välkommen till Frank!
Här växer både du och vi - tillsammans Vill du utvecklas i din yrkesroll och samtidigt vara med och påverka framtidens samhällsbyggande? Då har du kommit rätt. Vi erbjuder en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar med intressanta projekt, professionella kunder i både offentlig och privat sektor och, inte minst, fantastiska kollegor.
Tjänsten Vi har en stark efterfrågan och en välfylld orderbok och söker nu engagerade miljö- och hållbarhetskonsulter som vill vara med och utveckla Frank tillsammans med oss. Hos oss får du arbeta med ett brett spektrum av tjänster, såsom miljöcertifieringar, hållbarhetskrav, kontrollplaner, återbruk, samt miljö- och materialinventeringar - och mycket mer. Vårt fokus ligger på praktisk miljösamordning i byggprojekt, snarare än rapportering inom hållbarhet och klimat. Trivs du med att arbeta nära projekten och vill bidra till verklig förändring i byggprocessen? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Hos oss finns även roller som projekteringsledare, byggledare, projektledare, installationsledare och installationssamordnare. Vårt koncernspråk är svenska och vi är verksamma i Stockholmsområdet. För denna roll söker vi inte underkonsulter.
Vem är du? Vi tror att du har varit i branschen åtminstone några år och hunnit skaffa dig god kompetens och erfarenhet av miljösamordning i byggprojekt. Relevant utbildning är ett krav och arbete på konsult- eller beställarsidan är starkt meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Möjlighet att forma ditt arbete och påverka din egen och företagets utveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling och stöd för att möta nya utmaningar
Projekt som verkligen gör skillnad - för våra kunder, för samhället och för klimatet
Ett team som värdesätter engagemang, driv, nyfikenhet och en stark laganda
En stor variation av arbetsuppgifter i olika projekt
Arbeta med professionella beställare i både offentlig och privat sektor
Ett attraktivt förmånspaket med bl a vinstdelning och bra pensionsavsättningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frank Projektpartner AB
(org.nr 556681-5501), https://jobb.frankgruppen.se
S:t Göransgatan 63 (visa karta
)
112 38 STOCKHOLM Arbetsplats
Frankgruppen Jobbnummer
9857099