Miljö- hälsa- och säkerhetshandläggare
2026-03-30
Vill du arbeta i en varierad och betydelsefull roll där du bidrar till en säker och hållbar arbetsmiljö? Vi söker nu en strukturerad och engagerad miljö-, hälsa- och säkerhetshandläggare som vill vara med och stötta verksamheten inom Test och Evaluering Luft i Linköping. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och göra skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
I rollen som miljö-, hälsa- och säkerhetshandläggare (MHS) blir du en viktig del av det dagliga arbetet med att skapa och upprätthålla en säker och hållbar arbetsmiljö. Du arbetar nära, och under ledning av, vår MHS-samordnare och har ett tätt samarbete med MHS- kollegor inom verksamhetsområde Test och Evaluering (T&E). Tillsammans bidrar ni till att utveckla och säkerställa effektiva arbetssätt inom miljö, hälsa och säkerhet.
Tjänsten är varierad och kombinerar både operativa och administrativa arbetsuppgifter. Du är delaktig i planering och genomförande av MHS-ronder samt utrymningsövningar, där du bidrar till att säkerställa att verksamheten lever upp till gällande krav och rutiner. En viktig del av ditt arbete är även att administrera kemiska riskbedömningar och stötta i uppdatering av rutiner och lokala platsmanualer.
Vidare ansvarar du för utbildningsadministration inom MHS kopplad till provplatsen, exempelvis planering och samordning av brand- och HLR-utbildningar. Du hanterar inkommande ärenden och uppgifter från både den interna verksamheten och externa parter såsom myndigheter och företag, vilket kräver god struktur och förmåga att prioritera.
I rollen ingår också att ge administrativt stöd i exempelvis fakturering och beställningar.
Tjänsten är placerad i Linköping.
Om dig
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieutbildning samt aktuell och för rollen relevant erfarenhet av administrativt arbete. Du har även mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift. Vidare har du god vana att arbeta i MS Office samt har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med skyddsronder samt riskbedömningar inom ramen för MHS. Vi ser det också som en fördel om du har erfarenhet av inköp och fakturering. Även tidigare erfarenhet av arbetet inom statlig verksamhet är ett plus.
Har du en eftergymnasial utbildning inom MHS-området är även det en fördel. Likväl ser vi positivt på om du är utbildad inom kemiområdet, arbetsmiljölagstiftning eller miljölagstiftning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Vidare är du uppmärksam och tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och hitta lösningar.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och Evaluering Luft
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde test och evaluering luft (T&E Luft) som ansvarar för att verifiera och validera den materiel, inom flygarenan, som FMV levererar till Försvarsmakten. Det innebär att kontrollera att FMV har fått det som är beställt och att systemet går att använda som det är tänkt.
Inom T&E Luft Ledningsstöd (LS), där tjänsten är placerad, finns stödfunktioner till verksamheten inom miljö, hälsa, säkerhet, säkerhetsskydd, it, ekonomi, mark och anläggning, foto, registratur/arkiv/bibliotek och administration. Du kan läsa mer om T&E Linköping här: Test och evaluering
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Johan Källsand, OFR/S Åsa Guldstrand, OFR/O Jonas Andersson och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel)
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jessica Thomsen på telefon 070-148 52 39 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Åsa Strömhielm på stromhielm@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se
