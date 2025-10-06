Mellanstadielärare
Ekebyholmsskolan AB / Grundskollärarjobb / Norrtälje
2025-10-06
Vi söker en legitimerad klasslärare på heltid för mellanstadiet. Du kommer även att vara mentor för eleverna i klassen.
Tjänsten är en provanställning på 6 mån. Möjligheten finns att tjänsten därefter kan övergå i en tillsvidaretjänst.
Ekebyholmsskolan som startade redan 1932 är en av de äldsta kristna friskolorna i landet. Utbildningen som bygger på en kristen grund prioriterar och lyfter värdegrundsarbetet enligt läroplanen på ett målmedvetet sätt. Det är meriterande om du delar skolans kristna värderingar.
Du kommer att vara en viktig medspelare i ett arbetslag där teamwork, samarbete, trygghet och kunskap är skolans värdeord. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: rektor@ekebyholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekebyholmsskolan AB
762 91 RIMBO Arbetsplats
Ekebyholmsskolan Kontakt
Bitr. rektor
Bente Henriksson bente.henriksson@edu.ekebyholm.se Jobbnummer
9541788